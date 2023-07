Tour de France : l’incroyable série de l’équipe Alpecin-Deceuninck dans les grands tours

La formation dispute son troisième Tour de France, son huitième grand tour consécutif depuis ses débuts à l’occasion du Giro 2021. Elle y a toujours gagné au moins une étape, parfois deux et même trois, lors du Giro 2022 (avec Mathieu van der Poel, Stefano Oldani, Dries De Bondt).

À lire aussi

Cette saison, au Tour d’Italie, c’est l’Australien Kaden Groves qui avait poursuivi la série à laquelle Philipsen a ajouté une douzième victoire en grand tour, la cinquième de l’équipe sur la Grande Boucle.

En 2021, les débuts au Tour avaient été fracassants avec le succès de Mathieu van der Poel le deuxième jour et sa prise du maillot jaune à Mûr-de-Bretagne, puis le doublé le lendemain à Pontivy avec Tim Merlier s’imposant devant son équipier Jasper Philipsen. L’an dernier, c’est déjà Philipsen qui avait gagné les deux étapes enlevées par sa formation, à Carcassonne puis aux Champs-Élysées.

À lire aussi

C’est la meilleure série actuelle, parmi toutes les autres formations engagées sur ce 110e Tour de France. Mais l’équipe Quick Step a déjà fait aussi bien entre le Giro 2013 et le Tour 2015 où ses coureurs avaient gagné au moins une étape dans huit grands tours et même mieux entre 2016 et 2018 avec 38 étapes gagnées en neuf grands tours consécutifs.

L’équipe de Patrick Lefevere a remporté au moins une étape lors des six derniers Tour, Vuelta et Giro. Par ailleurs, ses coureurs ont enlevé au moins une étape lors des dix derniers Tours de France mais pas encore cette année. Il reste dix-huit occasions à Fabio Jakobsen, Julian Alaphilippe et leurs équipiers.