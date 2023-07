Tour de France : Mathieu van der Poel-Jasper Philipsen, un tandem imbattable

Comme au Pays basque, le Limbourgeois n’a eu que des mots élogieux pour son équipier néerlandais. Il faut dire que Mathieu van der Poel a une nouvelle fois impressionné en produisant un effort exceptionnel jusqu’à moins de deux cents mètres de la ligne.

”Le lancement de Mathieu a été parfait, comme hier, il a fait la différence”, se félicitait le maillot vert.

Son désintéressement du sprint a ensuite été moins remarquable. Au point que MvdP a été déclassé à la dernière place de son groupe (la 22e). Il a aussi été sanctionné de 500 francs suisses d’amende et de 13 points au classement par points pour “avoir dévié de son couloir (il a donné un coup de coude à Biniam Girmay) lors du sprint final mettant en danger les autres coureurs”, a communiqué le jury des commissaires UCI. Celui-ci a également puni Phil Bauhaus (de 50 pts mais sans lui enlever sa 3e place) pour un incident survenu à deux kilomètres du but.

Philipsen avait déjà course gagnée quand van der Poel a dévié de sa trajectoire. C’est à Tirreno-Adriatico que le tandem est né. À Folligno d’abord puis à San Benedetto del Tronto, le futur lauréat de Milan-Sanremo et de Paris-Roubaix avait catapulté vers la victoire son jeune partenaire qui lui a rendu la pareille en l’aidant à s’imposer dans l’Enfer du Nord. Entre-temps, et malgré les risques pris à quatre jours de la Reine des Classiques, van der Poel avait aussi idéalement mené au succès Philipsen à l’arrivée du Grand Prix de l’Escaut. Trois mois plus tard, après avoir préparé de concert le Tour sur les flancs du volcan Teide, à Tenerife, puis dans les Alpes, à La Plagne, le duo est particulièrement efficace.

”C’était super dangereux, encore plus qu’hier, expliqua van der Poel. Je suis heureux que Jasper ait gagné mais surtout que je ne sois pas tombé. C’est super d’avoir concrétisé notre travail, mais cela ne réussira pas toujours. Dans le dernier kilomètre, j’étais totalement enfermé à l’extérieur, mais j’ai trouvé un petit trou pour passer et comme j’avais de bonnes jambes, ça a payé.”