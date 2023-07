Tour de France, Francis Lafargue, proche de Miguel Indurain : “Gagner cinq fois le Tour, c’est du panache quand même !”

Francis, vous-même avez couru ?

”En cadets et juniors, j’ai gagné trois courses. Mais, j’étais un 'patapon'. Je suis vite passé au rugby, c’était plus facile. Je courais au Vélo-Club Biarrot, avec Dominique Arnaud. J’allais aux courses avec lui et son père. Nous courions contre Gilbert Duclos-Lassalle et Bernard Becaas.”

Comment êtes-vous arrivé dans l’équipe Reynolds, aujourd’hui Movistar ?

”Je connaissais José Miguel Echavarri, son patron. Il avait un oncle qui habitait à Biarritz et courait parfois en France avec le Guidon Bayonnais. Il a roulé deux ans chez les pros, avec Anquetil chez Bic. Un jour, en 1975, parmi les milliers de spectateurs des fêtes de Pampelune, je suis retombé sur lui. Il avait monté un hôtel-restaurant avec son père. Plus tard, Euzebio Unzue (NdlR : l’actuel manager de la Movistar) est venu le trouver, il avait créé une équipe amateurs et voulait la faire monter chez les pros. L’hôtel est devenu le siège de l’équipe, ils se sont lancés en 1980 avec Reynolds, une firme d’aluminium de Pampelune.”

Mais vous là-dedans ?

”Un jour, je vais à Ibardin à l’arrivée d’une étape du Tour du Pays basque. Je retombe sur Echavarri qui me dit que son équipe est invitée au Tour. Le cyclisme espagnol était dans le creux de la vague, après la retraite de Luis Ocaña, la disparition des équipes Kas et Teka. Albert Bouvet (NdlR : ancien directeur de course, le prédécesseur de Thierry Gouvenou) voulait des Espagnols. José Miguel m’a demandé ce que j’en pensais ? 'Allez-y', lui ai-je répondu. 'Tu viens avec nous ?' m’a-t-il demandé. J’avais un boulot, une famille mais j’ai fini par dire oui. J’ai eu une chance inouïe, c’était le destin. J’ai passé mes diplômes d’état, j’ai eu une licence de directeur sportif. Au total, j’ai fait 37 Tours, 28, de 1983 à 2010, chez Reynolds, puis Banesto, Caisse d’Épargne et enfin Movistar, et encore 9 comme relation publique chez Carrefour et Tissot, jusqu’en 2019.”

Sur le Tour, vous étiez déjà là en 1988 quand Pedro Delgado s’est imposé. Une victoire au goût amer.

”C’est surtout une satisfaction car on a failli se le faire voler, c’est une histoire insensée qui n’aurait jamais dû exister car le produit incriminé n’était pas interdit. C’était très dur, un très mauvais souvenir pour moi, enfin, après la mort de Fabio Casartelli, évidemment. Tout est survenu lors de l’étape de Bordeaux. C’est la télévision qui a lancé l’affaire. Jacques Goddet avait été prévenu par l’UCI que le maillot jaune avait été contrôlé positif. Il avait refilé la patate chaude à Jacques Chancel (journaliste d’Antenne 2) qui avait lancé l’info après l’étape. Une heure après, toute la presse était à l’hôtel. J’ai perdu trois kilos en trois jours. Heureusement, ça s’est bien terminé mais cela aurait dû être pris avec plus de pincettes, comme Goddet le reconnaît dans ses mémoires.”

Paradoxalement, ça vous a rapproché d’Indurain.

”Quand il est devenu leader, il a dit qu’il me voulait à ses côtés. Miguel parle le français mais pas assez bien pour tenir une conversation. Pedro ne parlait pas mieux, mais il répondait à tout. Au lieu de dire oui, il disait non, il ne comprenait pas tout mais il souriait tout le temps. Indurain, prudent et malin, a dit : 'Je veux Francis comme parapluie'. Cela m’a fait connaître.”

"La passation de pouvoir s’est faite naturellement (entre Delgado et Indurain). Le passage de témoin s’est fait dans l’étape de Jaca, en 1991. Sur le col de Val Louron, il a pris un éclat terrible et il s’est directement mué en équipier."

Il n’y avait pas de jalousie entre eux ?

”Pas du tout, ils s’entendaient très bien, aujourd’hui encore. La passation de pouvoir s’est faite naturellement. Il n’y a que quatre ans de différence, mais Perico était arrivé jeune au sommet et Miguel plus tard. Le passage de témoin s’est fait dans l’étape de Jaca, en 1991. Sur le col de Val Louron, il a pris un éclat terrible et il s’est directement mué en équipier.”

Dès la prise de pouvoir de Miguel Indurain (en jaune), Pedro Delgado (derrière lui) s'est mis à son service. AFP

Vous êtes devenu l’homme de confiance de Miguel Indurain.

”Je m’occupais un peu de ses intérêts, un peu de son image pour les casques, les lunettes, les chaussures… Pas pour le salaire, mais pour les critériums. C’était important que le maillot jaune fasse un certain nombre de critériums. Un critérium d’après-Tour avec ou sans le maillot jaune, c’est très différent.”

Quel rapport avez-vous avec eux aujourd’hui ?

”On s’appelle de temps en temps, pour les anniversaires par exemple. Ils m’ont téléphoné il y a un mois, ils étaient au col de Larrau avec la télé en prévision de la Vuelta. Nous sommes allés manger. Nous sommes restés amis, ce sont des mecs simples et sains. Miguel, je le compare à Francis Cabrel. C’est le Cabrel du cyclisme, discret, tranquille, attaché à sa famille et ses racines. Il est resté sur Pampelune. Il va à Barcelone ou Madrid quand il faut y aller, pour la présentation d’un livre, de la Vuelta ou pour recevoir un prix.”

Pendant toute la carrière de Miguel Indurain, Francis Lafargue, entre l'Espagnol et Eddy Merckx, aura été son homme de confiance.

C’est tout sauf un homme public.

”Il est invité chaque année pour la présentation du Tour. Il m’appelle : 'Francis, je dois y aller ?' Non, mais quand c’était le 100e anniversaire ou quand Aso, pour la 100e édition, avait réuni, à Paris, tous ceux qui avaient couru le Tour, je lui ai dit : 'Tu dois venir, je te rappelle que vous êtes trois à avoir gagné cinq fois, tu ne vas pas laisser les deux autres (Merckx et Hinault) tous seuls'. Il est venu. À l’applaudimètre, il est reconnu et ça le rend heureux.”

"Miguel, c’est le Francis Cabrel du cyclisme, discret, tranquille, attaché à sa famille et ses racines."

Ce fut une surprise qu’il remporte cinq Tours ?

”Qu’il en gagne cinq, c’est sûr. On savait qu’il avait un gros moteur. Aujourd’hui, en voyant ses watts et ses données, on l’aurait programmé pour arriver à maturité à 26-27 ans, mais à l’époque, on avait un diamant et on le polissait lentement. Il a couru sept fois le Tour avant de gagner le premier. Il a eu une progression linéaire et dans la durée. Et à 32 ans, il a dit stop.”

Elle, ce fut une vraie surprise ?

”Oui, mais nous étions dans un changement d’époque. On sortait du Tour 96 qui n’a pas été un bon souvenir pour lui ou pour notre équipe. Il y avait trop de différence…”

Vous parlez de l’EPO, que certains utilisaient déjà dans les années précédentes.

”Oui, mais ce Tour de Bjarne Riis, ça avait été le top du top. Les huit premiers à Pampelune, c’étaient les huit premiers à Paris. Miguel avait fini chez lui avec le 9e à 8:30 : 'Je ne peux rien faire'. À Hautacam, il montait petit plateau en danseuse et l’autre (Riis), il montait grand plateau en sifflotant, les mains sur le haut du guidon. À la Vuelta, face aux Once, ça a été la même chose pendant ces années.”

Indurain aurait pu faire comme eux.

”Il ne l’a pas fait. (Il insiste) Il ne l’a pas fait !”

"On avait un diamant et on le polissait lentement. Il a couru sept fois le Tour avant de gagner le premier. Il a eu une progression linéaire et dans la durée."

On dit qu’il avait découvert la présence de l’EPO en 1992, dans l’étape menant à Sestrière ou Claudio Chiapucci a attaqué au départ et a fait 220 km en échappée sur cinq cols. En terminant 3e à 1:45 de l’Italien, Indurain a réussi un de ses plus grands exploits.

”Ce jour-là, on a bluffé. À l’arrivée, il était cuit. Il n’aurait pas fallu un ou deux kilomètres de plus. Il prend le maillot jaune à Pascal Lino, mais Chiapucci est à moins de deux minutes. Je le change et je me rencontre qu’il avait les yeux de travers. Il était cramé. Je lui ai dit, tu descends du podium, tu réponds à la télé et puis tu files à l’hôtel qui était un peu plus bas. Surtout ne dis pas que tu es fatigué. Ne t’occupe pas des journalistes, je m’en charge. Je me suis fait eng… par Gérard Holtz qui l’attendait dans son émission. Si Chiappucci avait compris qu’il était fatigué, il serait reparti à l’attaque le lendemain. Tous les soirs, il y avait des émissions où ses adversaires allaient pour faire plaisir à Jean-Marie Leblanc (NdlR : directeur du Tour à l’époque) et perdaient une heure ou deux. Miguel n’allait pas, il ne parlait pas le français.” (rires)

Avant de remporter dix chronos lors de ses cinq Tours victorieux, Miguel Indurain avait enlevé deux étapes en ligne, à Cauterets (notre photo) et à Luz-Ardiden. ©Presse Sports

C’est le vainqueur du Tour le plus lourd des septante dernières années.

”On dit qu’il n’a gagné que des chronos, mais c’est faux. Il a gagné à Cauterets, où nous serons jeudi, et aussi à Luz-Ardiden. Un jour, j’ai attrapé Vayer (NdlR : ex-entraîneur de Festina). Il répète que c’est impossible de gagner le Tour sans dopage avec le poids/puissance de Miguel. Je lui ai dit : 'Combien il pesait Miguel ? Tu dis toujours 80 kilos mais je ne t’ai jamais vu quand il montait sur la balance'. Il avait 80 kilos au départ, mais au bout de dix jours, quand on arrivait en montagne, Miguel pesait 77 kilos. Une année, il était à 76, mais c’était limite. Je lui ai dit (à Vayer) en me fâchant : 'Ton équation ne vaut rien'. En montagne, Miguel s’accrochait. Il mesure 1,88m, quand les autres étaient plein gaz, lui était à moitié gaz et dans les chronos, il volait. Aujourd’hui, avec 25 km de chrono, il ne gagnerait peut-être pas le Tour. Certains lui reprochaient de manquer de panache, mais ce qui comptait, c’était de ramener le maillot jaune et gagner cinq fois le Tour, c’est du panache quand même !”