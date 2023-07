Tour de France : Tadej Pogacar n’abdique pas : “On va continuer à se battre, rien n’est perdu”

Cette fois, le Slovène a rejoint la commune des Pyrénées Atlantiques, troisième plus grande de France en superficie, en concédant du retard à celui qu’on pointe comme son principal rival, Jonas Vingegaard.

La simple envolée du Danois sur le dernier col du jour aura démontré que la préparation de Pogacar au Tour de France, contrariée par sa triple fracture de la main lors de Liège-Bastogne-Liège, ne lui permet pas de disposer, en début de course, d’une condition suffisante pour faire jeu égal avec son adversaire. “Il était trop rapide dans la montée, a reconnu le porteur du maillot blanc. J’ai essayé de tenir le plus possible jusqu’au sommet, mais il était trop fort. Quelle attaque ! On ne peut rien faire dans ces moments-là, quand quelqu’un est tout simplement plus fort que vous.”

Le coureur d’UAE Team Emirates a toutefois directement rebondi. Il refuse de jeter le gant. “On va continuer à se battre, rien n’est perdu”, a-t-il affirmé, s’en remettant à ce que de nombreux observateurs prédisent (ou espèrent). “J’aurais sans doute plus de fraîcheur dans la troisième semaine de course. Mon entraînement a pris du retard. J’ai dû décaler ma montée en puissance, mais j’espère que je me sentirai mieux en dernière semaine, que mes jambes tourneront mieux que celles de Jonas.”

Le numéro 1 mondial n’est pas abattu. Il a d’ailleurs eu l’intelligence de ne pas tenter de suivre Vingegaard sur son accélération, pour poursuivre la montée du col de Marie Blanque à son rythme et ne pas se mettre dans le rouge. “C’est un coup dur, c’est vrai, a reconnu Pogacar. Ce n’était que la première étape de montagne, on verra jour après jour. La tactique et l’objectif sont clairs, nous allons continuer à nous battre, car on a aussi Adam (Yates) dans l’équipe. Il est toujours dans le jeu, lui aussi.”

Mauro Gianetti, le manager de l’équipe UAE, veut, lui aussi, se montrer optimiste. “C’est exact, nous espérions que Tadej soit en grande condition, comme on pensait l’avoir vu à Bilbao et à San Sebastian, avoua le Suisse. Mais la montagne nous a montré la vérité. Jonas Vingegaard est au top et Tadej pas encore totalement. Ça ne nous enlève pas d’avoir déjà gagné une étape et pris le maillot jaune. On a pris nos responsabilités dans la poursuite derrière le groupe d’échappés. Tadej va progresser, nous n’en sommes qu’à la 5e étape, il y a encore du pain sur la planche, mais on a un peu de retard.”