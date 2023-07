Jonas Vingegaard avant le Puy de Dôme au Tour de France: “Je m’en fous de ce que pense Andy Schleck”

Jonas Vingegaard succédera-t-il à son compatriote vainqueur en 1988 ?

”Je savais qu’il avait gagné, mais je ne sais pas en quelle année”, a avoué le maillot jaune à Limoges. “Nous devons encore faire un plan, mais la course ne dépend pas que de nous.”

Ce dimanche, dans la finale, les coureurs seront aux prises, à la veille de la première journée de repos, sur les 13,3 kilomètres de la pente (à 7,7 % de moyenne) qui ont connu de nombreux moments forts de l’histoire du Tour. De la première ascension du Puy de Dome en 1952 (succès de Fausto Coppi), en passant par le duel légendaire entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor en 1964, puis la victoire surprise de la lanterne rouge du Tour 1969, Pierre Matignon, brûlant la politesse à Eddy Merckx, où, enfin, par le coup de poing reçu par celui-ci en plein ventre six ans plus tard des œuvres d’un spectateur imbécile.

"Je suis calme, c’est vrai, mais je ne suis pas timide. Je parle avec des gens dans le peloton, mais je ne suis pas celui qui crie le plus."

Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar seront une fois encore les deux principales têtes d’affiche du rendez-vous de dimanche pour une étape partie, 182,4 km plus tôt, de Saint-Léonard-de-Noblat, où Raymond Poulidor vécut jusqu’à son décès en novembre 2019.

Tadej Pogacar n’a pu reconnaître la montée du Puy-de-Dôme car le site est classé et sa route est interdite à tous les véhicules, motorisés ou non. Seuls les coureurs ayant participé au Dauphiné ont reçu l’exceptionnelle autorisation de s’y aventurer l’avant-veille de la 1re étape de la course à étapes de la région Rhône-Alpes.

”Cette montée du Puy de Dôme, est une montée très difficile et spéciale avec des pourcentages élevés et réguliers sur cinq kilomètres, sans virage aussi”, confesse également le maillot jaune qui y est donc allé début juin.

Dans le quotidien L’Équipe, Andy Schleck a fait des commentaires peu flatteurs à propos du Danois, l’estimant très timide, peu loquace et même un peu arrogant.

”Je suis surpris qu’il dise cela, même s’il a pleinement le droit d’exprimer son opinion, mais je m’en fous”, a répondu le leader de Jumbo-Visma, lequel sera rejoint dès ce dimanche par son épouse et leur fille. “Qu’il me traite d’arrogant, c’est la dernière chose à laquelle je m’attendais. Pour le reste, je suis calme, c’est vrai, mais je ne suis pas timide. Je parle avec des gens dans le peloton, mais je ne suis pas celui qui crie le plus.”