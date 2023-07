Un coup de frein, un mouvement dans le peloton, un ralentissement au sein du groupe qui suit avec un effet domino et le Britannique s’est retrouvé au sol, blessé au bras droit et à l’épaule. Rapidement, on a compris que l’ancien champion du monde n’irait pas plus loin.

Engagé dans son quatorzième et dernier Tour de France, puisqu’il mettra un terme à sa carrière en fin de saison, à moins que cet accident ne le fasse revenir sur sa décision, le Manx Express doit donc s’en aller, frustré évidemment, et privé de la possibilité de se mêler à l’un ou l’autre sprint encore, lui qui avait terminé 5e, 6e et 2e des trois premiers depuis le départ de Bilbao. Il restera pourtant comme le plus grand sprinter de l’histoire du Tour, avec ces trente-quatre succès, un nombre de victoires d’étape que seul Eddy Merckx avait pu comptabiliser avant lui.

Pour le Cav et son équipe, Astana Qazaqstan, c’est évidemment un drame. Tandis que Cavendish et le médecin ainsi que le manager de la formation kazakhe, Alexandre Vinokourov, se trouvaient encore à l’hôpital de Périgueux, l’ambiance au pied du bus était triste et glaciale.

”C’est un coup terrible pour nous”, a confié Mark Renshaw, l’ancien poisson-pilote du Britannique, devenu, pour ce Tour, entraîneur dans l’équipe de Vino. “Hier (vendredi), on était deuxième et là, voilà ce qui arrive à Mark. C’est difficile, car on savait qu’il était en forme et avait les jambes. Il est terriblement déçu. Je ne vais pas mentir, moi-même j’ai pleuré. Il a effectué tellement de travail pour se retrouver ici dans cette forme.”

”De plus, à cause de la fracture, une vis placée dans l’articulation acromio-claviculaire depuis une chute subie en 2017 sur le Tour est desserrée”, a expliqué Philippe Maertens, l’attaché de presse belge de la formation kazakhe.