Sven Vanthourenhout venu préparer le Mondial sur le Tour : “On a un atout supplémentaire avec Philipsen”

On le sait : cette année, et de manière exceptionnelle, les championnats du monde auront lieu en Écosse dans la foulée du Tour de France, la course sur route, le dimanche 6 août et leur chrono, le vendredi 11 août. C’est plus pour prendre le pouls de sa future équipe que pour la constituer que Vanthourenhout était dans les Pyrénées. “Oui, j’ai mon équipe en tête”, nous confiait-il ce vendredi matin, à Tarbes, d’où il allait reprendre un avion pour la Belgique.

Une formation qui ne donne pas de maux de tête au sélectionneur, lequel peut pourtant compter sur plus de leaders que d’équipiers. ” C’est un luxe et c’est bien mieux que l’inverse, continue l’ancien lieutenant de Sven Nys. Bien sûr, je vais devoir faire des choix, éliminer l’un ou l’autre coureur qui à une autre époque, ou dans un autre pays, mériterait amplement une sélection. C’est aussi un peu pour cela que je suis là. J’avais déjà parlé avec les principaux coureurs avant le Tour, mais un nouveau contact est toujours bon.”

"Philipsen a un peu le même profil que Wout van Aert. À nous de faire en sorte que cela s’emboîte bien. C’est le meilleur sprinter au monde du moment, mais il est plus que cela."

En plus de Remco Evenepoel, le tenant du titre, et de Wout van Aert, devenu depuis deux ou trois ans son leader, la Belgique peut désormais compter sur un Jasper Philipsen étincelant sur le Tour, mais aussi durant toute la première partie de la saison. “Philipsen a une sérieuse candidature, il est fantastique, il est très fort, poursuit le coach de Belgian Cycling. J’ai déjà parlé avec lui et avec son équipe. Évidemment, il a un peu le même profil que Wout van Aert. C’est un atout supplémentaire. À nous de faire en sorte que cela s’emboîte bien. C’est le meilleur sprinter au monde du moment, je pense, mais il est plus que cela. C’est pourquoi, on ne peut pas non plus l’emmener comme équipier. S’il vient avec, ce sera dans un rôle bien déterminé et de cela aussi on parle.”

Même si tout cela peut se faire désormais par mail, messages sur les réseaux sociaux ou coups de fil, Vanthournehout préfère communiquer directement avec les coureurs, leurs directeurs sportifs, entraîneurs ou managers. “Il faut bien parler, se rendre compte de l’état de forme et de motivation des uns et des autres. Sur le Tour, il y a des gars qu’on ne voit pas, mais ce n’est pas pour cela qu’ils ne sont pas en condition, au contraire. Je songe à Yves Lampaert ou Jasper Stuyven, parce qu’ils effectuent un boulot considérable, dans l’ombre, pour leur leader, Jakobsen pour l’un, Pedersen pour l’autre. En parlant avec eux et leur entourage, j’en apprends plus qu’en regardants la télé, les résultats ou par un sms.”

Grâce à sa victoire de l’an dernier, en Australie, Evenepoel est qualifié d’office pour le Mondial. La Belgique aura huit places supplémentaires et Vanthourenhout pourra donc annoncer, le lundi 17 juillet prochain, une liste de neuf coureurs. D’après, le sélectionneur, il faudra bien cela sur un circuit plus dur qu’il n’y paraît. “Ce Mondial sera difficile, sur le circuit final en ville, ça tourne à droite, à gauche, très long aussi avec 276 kilomètres. Je m’attends à une course dure et encore plus si la météo, parfois compliquée en Écosse, s’en mêle. C’est un parcours pour les spécialistes des classiques, ça veut dire pour les Belges, pour Remco aussi car, on l’a encore vu au championnat de Belgique, tous les tracés lui conviennent. Même s’il y a beaucoup de virages, s’il est seul en tête à cinquante kilomètres de l’arrivée, il n’y aura pas de soucis (rires).”

Vanthourenhout devra se passer des services d’Arnaud De Lie dans un mois, mais le sélectionneur compte sur le Wallon pour les championnats d’Europe prévus en septembre sur le VAM-Berg, aux Pays-Bas. Des épreuves auxquels les autres ténors belges pourraient participer. “J’en ai déjà parlé à Wout par exemple, dit-il. Mais cela va dépendre de son programme de fin de saison. Pour lui, comme pour les autres, il faut attendre les Mondiaux, ensuite chacun se positionnera sur la suite du calendrier.”

Le sélectionneur national a prévu de revenir sur le Tour en fin d’épreuve, dans les Vosges, après que sa sélection aura été dévoilée.