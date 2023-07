Après le Grand Départ au Pays Basque, l’attraction de la première partie de la course au maillot jaune sera assurément son retour sur le volcan auvergnat, trente-cinq ans après sa dernière visite. On nous l’avait présentée comme relevant désormais de la fiction, la treizième visite sur le plus haut volcan d’Auvergne semblait être l’ultime pour l’éternité. Le Danois Johnny Weltz le dernier à l’avoir domptée pour toujours.

À un différend financier entre la Société du Tour, devenue depuis ASO, et les propriétaires du volcan, avait succédé, en mai 2012, la mise en activité d’un train à crémaillère menant au Panoramique des Dômes et réduisant la largeur de la route. C’est désormais le seul moyen pour rallier le sommet qui est même interdit aux vélos par la route ainsi qu’aux vtt par les sentiers et chemins muletiers. On pourrait croire que vélo et Puy de Dôme, montée cul-de-sac en colimaçon, ne font pas bon ménage, mais le Tour de France permet ce genre d’exceptions. Car, pensez-vous pouvoir traverser la cour du Louvre ou même le Grand Palais à vélo, flâner sur les chemins du parc du Château de Versailles, devant la Grotte de Lourdes, faire asphalter ou prolonger une route rien que pour vous ? Tout cela, le Tour le peut.

Les autorités régionales et départementales se sont donc mises à table avec ASO pour permettre à la Grande Boucle de retrouver l’un de ses enfants perdus de vue au fil des ans. À l’origine, le Tour 2024 et le 60e anniversaire du duel Anquetil-Poulidor devaient être le théâtre de ces retrouvailles mais elles ont été avancées car le découpage du Tour de l’an prochain ne permet pas ce détour. Avec une infrastructure allégée pour la zone technique, comparable à celles utilisées au Galibier, au Tourmalet ou, l’an passé, au Granon, ASO entend désormais faire arriver une étape un peu partout.

Un sommet à 1465 mètres d’altitude

S’il ne culmine qu’à 1 465 mètres, soit 1 180 mètres de moins que le Galibier par exemple, la perspective de voir le Puy de Dôme en juge de paix de la 9e étape en fait un rendez-vous incontournable même si, on le sait, la montagne peut parfois accoucher d’une souris. Sa montée n’est sur le papier pas exceptionnelle (13,3 km à 7,6 %, c’est un peu moins que l’Alpe d’Huez avec ses 13,8 km à 8,1 %) sauf que les 5 300 derniers mètres présentent un pourcentage moyen de 11,7 %. Aucun des coureurs actuels n’a pu l’escalader en course, certains ont profité du départ du récent Critérium du Dauphiné pour venir s’y tester. Il n’y a peut-être que Mathieu van der Poel qui a vu les images d’Anquetil et Poulidor se livrant au Tour 1964, le dernier des cinq enlevés par Maître Jacques, un mano à mano permanent qui trouva son paroxysme, médiatique en tout cas, sur les pentes du Puy de Dôme. Seuls les connaisseurs savent que Julio Jimenez enleva ce jour-là l’étape, un peu plus ont le souvenir du grand-père maternel de MvdP finissant par distancer dans le dernier kilomètre son Wout van Aert à lui pour venir échouer à quatorze secondes du maillot jaune.

Le Puy de Dôme fait enfin son retour! ©IPM

L’histoire entre la plus célèbre montée du Massif central, la seule de la région classée Hors catégorie, et la Grande Boucle datait de douze ans. Avec l’Alpe d’Huez et Sestrières, le Puy de Dôme faisait partie, en 1952, des trois premières arrivées d’étape en altitude. Toutes enlevées par Fausto Coppi !

Un seul Belge s’est imposé au sommet du Puy de Dôme

Lucien Van Impe est le seul Belge à s’y être imposé. Eddy Merckx a eu trois occasions d’ajouter son nom à la liste des onze vainqueurs (Luis Ocana et Joop Zoetemelk ont triomphé deux fois) mais le Bruxellois, en route pour son premier sacre, se fit surprendre en 1969 par un certain Pierre Matignon, pourtant lanterne rouge au départ de l’étape ! En 1971, Merckx connut une alerte sur le sommet du Puy dont Ocana profita pour lui porter une première banderille et grappiller quinze secondes qui deviendraient trente-cinq fois plus (8:42) trois jours plus tard vers Orcières Merlette.

Lucien Van Impe, seul Belge au palmarès du Puy de Dôme, gagna à son tour, au Puy de Dôme en 1975 mais l’événement marquant fut ce jour-là le coup de poing au foie donné par un spectateur à Eddy Merckx. Dans un climat d’anti-Merckxisme récurrent, un imbécile frappa le maillot jaune à son passage. Ce geste inqualifiable eut des conséquences deux jours plus tard quand Eddy Merckx, soigné avec un anticoagulant et un anti-inflammatoire, perdit brusquement pied dans la montée finale vers Pra Loup, débordé par Bernard Thévenet.