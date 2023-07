Tadej Pogacar se rapproche du maillot jaune : “C’est quand même une petite victoire”

Le Slovène venait de reprendre à nouveau un peu de temps à son grand rival, Jonas Vingegaard. Plus que jamais, alors que le Tour s’accorde en Auvergne sa première journée de repos, les deux hommes sont dans un mouchoir de poche, tandis qu’ils repoussent tous leurs adversaires un peu plus loin à chaque fois. “Je suis super heureux, a encore dit le coureur d’UAE. J’étais relax jusqu’à la montée finale et j’ai rapidement compris que j’avais de bonnes jambes. J’avais un peu peur que ce soit vraiment très pentu et dur. J’ai attendu jusqu’à 1,5 kilomètre de l’arrivée pour attaquer. Quand j’ai attaqué, je voyais son ombre dans mon sillage sur la chaussée. Il me suivait et comme je me sentais bien, j’ai appuyé un peu plus sur les pédales jusqu’à ce que l’écart augmente. Dès ce moment, j’ai tout donné.”

Le double vainqueur du Tour n’a pu prendre les secondes de bonifications accordées aux trois premiers. “Tous les coureurs veulent gagner chaque course, a encore dit le n°1 mondial. C’est dommage que nous ayons laissé tant d’avance au groupe de tête, même s’il y avait des excellents coureurs qui méritaient la victoire. On a appris de l’année dernière qu’il ne faut pas chercher à gagner chaque étape.”

Le Slovène a en tout cas été ravi par cette découverte du Puy de Dôme. “C’était magnifique et cela l’aurait été plus encore avec du public le long de la route”, a-t-il terminé avant de retrouver, comme Vingegaard, sa famille.

Mauro Gianetti, le manager d’UAE Team Emirates, était également heureux du dénouement de l’étape. “Chaque seconde sera importante dans ce duel intense, on doit profiter de cette bataille entre deux coureurs d’exception, a dit le Suisse. Tadej a démarré d’assez loin, c’était le bon moment.”