Jonas Vingegaard satisfait de la première partie du Tour de France : “Je ne m’attendais pas à être en jaune à ce moment de la course”

Le duel entre les deux hommes sur les pentes du Puy de Dôme, dompté par le Canadien Michael Woods qui offre à son équipe Israël Premier Tech la première victoire de son histoire au Tour, n’a pas atteint l’intensité de celui, légendaire, qui avait opposé en 1964 Jacques Anquetil et Raymond Poulidor, auxquels la montée du volcan auvergnat est associée pour longtemps. Pourtant, leur nouvel affrontement, gagné par Pogacar, a replacé un peu plus encore le Slovène dans la course au maillot jaune, alors qu’il reste deux semaines pour rejoindre Paris.

Malgré les secondes perdues, Vingegaard se refuse à parler de défaite. Le Danois assure même qu’il n’espérait pas se retrouver dans la position qui est la sienne au départ de Bilbao. “Cela aurait été mieux de prendre du temps, c’est vrai. Mais, comme je l’ai déjà dit, je savais en arrivant au Tour que la première semaine me convenait moins que la suite. Donc, être en jaune après la première semaine, me satisfait pleinement. Le Puy de Dôme convenait mieux à Pogacar, j’étais bien et j’ai essayé de le suivre mais il était un petit peu mieux que moi.”

Cette fois, les Jumbo-Visma avaient d’ailleurs modifié leur tactique, laissant filer d’emblée un groupe d’échappés, dont Michael Woods allait se montrer le plus fort, avant de contrôler les opérations malgré tout. “Nous ne pouvions pas jouer la victoire d’étape aujourd’hui, poursuivit le maillot jaune. Mais si nous n’avions quand même pas roulé, les échappés auraient pris 40 minutes (!), donc à un moment ou un autre, nous aurions quand même dû le faire.”

Le vainqueur sortant du Tour a pris avec philosophie la poignée de secondes abandonnées à Pogacar. “C’est sans importance, dit le coureur, rejoint depuis ce dimanche par son épouse et leur petite fille. Il y a de futures étapes qui me conviennent mieux. J’ai hâte d’être dans les Alpes.”

L’entourage du maillot jaune partage manifestement son opinion.

”Ce n’est pas une montée idéale pour Jonas, a expliqué Wilco Kelderman. Il obtiendra plusieurs autres opportunités dans les Alpes. Il a besoin d’étapes dures avec plusieurs montées difficiles qui se suivent. Nous n’avons pas peur de Pogacar. On a rempli notre mission, maintenant, le repos est le bienvenu.”

Wout van Aert, que l’on vit assurer, comme le grimpeur néerlandais, sa part de travail tout au long de l’étape puis, surtout, dans la première partie de la montée finale, pense la même chose que Kelderman. “On a essayé de durcir la montée pour Jonas car ce n’est pas vraiment une étape pour lui, expliquait le Belge. C’est pourquoi, on a laissé faire pendant l’étape avant de durcir dans la finale. D’autant qu’avec la chaleur, tout le monde ne se sentait pas super bien.”

Les Jumbo-Visma ont ainsi empêché finalement Pogacar de s’emparer, aussi, d’éventuelles bonifications au sommet du volcan auvergnat. “Jonas et Pogacar sont de valeur égale, même s’il a perdu quelques secondes, disait encore van Aert. Je pense que c’est quand même une journée réussie même si bien sûr, cela aurait été mieux qu’il reste dans la roue de Pogacar. Dans un mauvais jour, il aurait aussi pu perdre beaucoup plus de temps avec cette montée tellement raide.”

Une ascension très spéciale que le Danois n’arrive pas à comparer à une autre. ” Je ne sais pas, elle est très raide et il faisait très chaud, ce fut une belle expérience”, a-t-il répondu, lapidairement, à une question avant de botter également en touche quand on lui demanda s’il pensait que Pogacar allait lui aussi de mieux en mieux, puisque Vingegaard avait affirmé s’améliorer de jour en jour, il y a peu. “Il faut lui poser la question.”

Des réponses qui à la longue pourraient apporter de l’eau au moulin d’Andy Schleck et de ceux qui trouvent le maillot jaune assez froid. Dans les colonnes du journal L’Équipe, le vainqueur du Tour 2010 avait égratigné Vingegaard, l’estimant très timide, peu loquace et même un peu arrogant. “Je suis surpris qu’il dise cela, même s’il a pleinement le droit d’exprimer son opinion, mais je m’en fous, avait rétorqué samedi à Limoges le coureur scandinave. Qu’il me traite d’arrogant, c’est la dernière chose à laquelle je m’attendais. Pour le reste, je suis calme, c’est vrai, mais je ne suis pas timide. Je parle avec des gens dans le peloton, mais je ne suis pas celui qui crie le plus.”