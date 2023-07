Wout van Aert a vécu une journée contrastée sur le Tour de France : “Je n’avais pas les jambes, je me suis mis dans le rouge avant de me reprendre”

Dès la sortie du parc d’attractions dédié aux volcans, la course s’est mise en éruption et les groupes de coureurs qui tentaient pour les uns de sortir d’un peloton morcelé, pour les autres de combler leur retard, avaient l’aspect de jets de lave, partant dans tous les sens. Résumer la première heure de course tient de l’exploit. “Ce fut une seule et grande explosion, analysa Wout van Aert après l’arrivée en évoquant le début d’étape.

Parti plusieurs fois en contre ou à l’offensive, il finit par se brûler lui aussi les ailes. “Je n’avais tout simplement pas les jambes que je voulais. J’ai essayé plusieurs fois, mais en faisant cela, je me suis mis dans le rouge. À un moment, j’ai même été irrémédiablement lâché. Cela ne m’est pas arrivé très souvent. J’ai vraiment souffert mais ensuite, je me suis bien repris.”

Le Belge était, avec Mathieu van der Poel, et Julian Alaphilippe chez nos voisins français, le coureur le plus souvent cité comme vainqueur potentiel à Issoire d’une étape excessivement dure sur le papier et encore plus dès le drapeau à damiers baissé.

Malgré tous ses efforts, van Aert ne revint jamais sur le devant de la course et pour la première fois depuis qu’il a découvert la Grande Boucle en 2019, il vire à la moitié du Tour sans avoir gagné une seule étape. Cette année-là, le Campinois avait enlevé la 10e étape avant de devoir quitter le Tour, quatre jours plus tard, la cuisse ouverte sur 23 centimètres après avoir été cisaillé par l’attache d’une barrière Nadar.

Depuis ses débuts sur la course au maillot jaune, le coureur de Jumbo-Visma avait le plus souvent enlevé une ou deux étapes avant la moitié de l’épreuve (une en 2019, deux en 2020 et deux encore l’an passé) et même porté aussi les maillots blanc, vert ou jaune.

Ceux qui se lamentent de voir que la musette de l’ancien champion de Belgique est toujours vide du moindre bouquet doivent se rappeler qu’en 2021, l’Anversois n’avait enlevé le premier succès de son exceptionnel triptyque que lors de la 11e étape, celle du Mont Ventoux, avant de gagner ensuite les deux dernières. Patience donc, avant de crier que Wout van Aert est en perte de vitesse.

Sur cette édition, Wout van Aert se montre tous les jours depuis le départ de Bilbao et sans doute que 90 % des coureurs du Tour aimeraient disposer de ses jambes, bonnes ou mêmes mauvaises.

Élu coureur le plus combatif deux fois de suite dans les Pyrénées (ce qui démontre bien qu’il est là d’abord pour durcir la course au profit de Jonas Vingegaard), une performance que Peter Sagan était le dernier à avoir réalisé huit ans plus tôt, Wout van Aert a été désigné (certes par les internautes) meilleur équipier de la première semaine du Tour.

"C’était l’occasion pour moi de commencer la montée avec un peu d’avance, afin de pouvoir encore faire quelque chose pour l’équipe (pour Vingegaard) au sommet, s’il avait fallu."

C’est encore dans la perspective d’aider Vingegaard que, dans une descente en compagnie de van der Poel, van Aert est sorti du premier peloton reformé dans la finale de l’étape. D’autant que, dès le deuxième jour à San Sebastian, il n’était pas passé très loin du succès, seulement devancé par Victor Lafay après un petit moment d’hésitation.

”Je pense que Mathieu menait le peloton pour Philipsen, a expliqué le coureur de Jumbo. Il a créé un écart et nous avons poursuivi notre effort. Nous n’étions pas vraiment loin derrière le groupe de tête, mais dans la montée, nous avons compris que nous ne pourrions jamais revenir. C’était l’occasion pour moi de commencer la montée avec un peu d’avance, afin de pouvoir encore faire quelque chose pour l’équipe (lisez pour le maillot jaune) au sommet, s’il avait fallu.”

Dès ce mercredi, vers Moulins, puis encore jeudi à Belleville-en-Beaujolais, et pourquoi pas vendredi au Grand Colombier, samedi à Morzine ou dimanche à Saint-Gervais…. et ensuite jusqu’à Paris puisqu’il est capable de dompter tous les parcours et de s’imposer dans tous les registres, Wout van Aert aura l’occasion de remporter sa dixième victoire d’étape du Tour de France.