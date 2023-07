Pas de logo Paris 2024 à Marseille: les ravages du “clientélisme”

À lire aussi

À commencer par certains élus marseillais. “Dans le cadre des épreuves olympiques (des JO de Paris) que nous accueillerons à Marseille en 2024, celles du football se dérouleront au Stade Vélodrome qui se nommera tout au long de la compétition Stade de Marseille. Un point retient particulièrement notre vigilance et appelle de notre part inquiétude et désaccord profond, a expliqué cette semaine Samia Ghali, adjointe au maire de Marseille, dans un courrier adressé à Tony Estanguet, président du comité d’organisation des JO (Cojo). Il s’agit de l’inscription des insignes Paris 2024 sur la casquette extérieure du Stade Vélodrome. Le Vélodrome est le temple du football à Marseille, avec son club historique. Apposer Paris sur le stade serait très mal vécu par les Marseillaises et les Marseillais”.

Le comité d’organisation a de son côté expliqué avoir bien identifié la question spécifique du Vélodrome depuis le départ et a indiqué qu’il serait tout à fait possible de ne pas mettre ‘Paris2024’sur la casquette extérieure du Vélodrome tout en mettant le stade aux couleurs du look des Jeux. La question devrait être abordée lors de la visite de Tony Estanguet ce mardi à Marseille, où se tient depuis ce dimanche le test-event de voile.

Dans cette affaire, il est déjà pathétique de voir des élus se mettre au niveau des supporters de foot, d’autant plus que les JO sont avant tout un symbole d’unité et de partage. Le politique devrait se placer au-dessus de la mêlée en agissant de façon responsable pour l’intérêt du pays, encore plus au vu du contexte social pour le moins tendu en France.

Ces mêmes responsables politiques qui prônent le “vivre ensemble” toute l’année mais qui n’hésitent pas à sortir la carte du clientélisme et du “clubisme”, cette façon de tout voir sous le prisme exclusif de “son” club, quand il s’agit de flatter l’ego de sa population. Tout en s’appuyant sur les pulsions les plus primaires qui existent, le tout au nom d’une animosité historique entre deux villes.

Un comble quand on sait que cette rivalité entre Paris et Marseille est le fruit d’une construction artificielle à des fins commerciales et médiatiques mise en place à l’époque par Bernard Tapie et ses homologues pour promouvoir le championnat français.