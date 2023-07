Tour de France, Jonas Vingegaard est prêt pour l’arrivée au Grand Colombier : “Ce sera une étape décisive”

Une étape durant laquelle les deux principaux favoris du Tour, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, vont devoir se rendre coup pour coup, sans la moindre retenue. Le porteur du maillot jaune en est bien conscient.

”Demain (vendredi), ce sera une étape très importante, une étape décisive, a reconnu le Danois. C’est une très belle et difficile montée, que j’ai reconnue aussi (comme Tadej Pogacar qui venait de dire qu’elle lui convenait), elle m’a l’air d’être très, très dure.”

Après l’arrivée au sommet du puy de Dôme, Vingegaard avait expliqué sa petite perte de temps par le fait qu’il s’agissait d’une montée sèche. Le coureur de Jumbo-Visma avait avoué attendre avec impatience, des étapes alpines avec plusieurs cols, ce que ne sera pas la 13e étape, courte, et dont la dernière difficulté ne sera précédée d’aucune montée répertoriée au classement de la montagne.

”C’est une montée super longue et dure, a encore dit le maillot jaune. Il est difficile de dire à l’avance comment ça va se passer, ça dépend qui est bien ou pas. Si vous êtes bien, il faut y aller. Sinon, il faut contrôler. J’ai de bonnes sensations, mais passer à l’offensive ou non, je n’en sais rien maintenant. Cela va être tributaire des jambes. Vous pouvez avoir échafaudé tous les plans que vous voulez, si vous n’avez pas les jambes, c’est foutu. Dans ce cas-là, le plan importe peu.”

Après douze jours de course, Jonas Vingegaard s’avoue incapable de dire qui de Tadej Pogacar ou lui est dans la meilleure dynamique.

”Je ne sais pas, dit-il. Je suis content de la situation. Je suis juste content d’être là en ce moment. Je ne croyais pas que je serais leader du Tour à ce stade de la course, si on me l’avait demandé avant le départ. Je me sens bien et je crois en mes capacités.”

Le vainqueur sortant du Tour se refuse aussi à juger la forme de son grand rival.

”Je ne sais pas comment se sent Tadej, il faut lui demander”, répond encore le vainqueur du récent Critérium du Dauphiné avant d’expliquer pourquoi Tiesj Benoot avait obtenu un bon de sortie, plutôt que de rester à ses côtés. Le Gantois a ainsi dilapidé, pour pas grand-chose au final, des forces qui lui feront peut-être défaut lors des prochaines étapes de montagne. “Je n’ai aucun problème avec cela, c’était notre tactique. Tiesj est parti à l’avant pour le cas où, plus tard, il se serait passé quelque chose. Dans ce cas-là, il aurait pu décrocher. Cela faisait partie de notre plan, car on veut toujours qu’il y ait au moins un gars en tête de la course au cas où j’en aurais besoin. Quelqu’un sur lequel je puisse m’appuyer au besoin. Il sait, comme les autres que la priorité des priorités, c’est de me protéger. Mais pour cela, il doit d’abord passer les difficultés et c’était plus facile de le faire en étant devant. Et si je n’ai besoin de personne, si je suis en sécurité, comme aujourd’hui, il peut alors jouer sa carte personnelle.”

Avant de s’en aller pour rejoindre l’hôtel de sa formation, le coureur de Jumbo-Visma a encore répondu à une question touchant le vin, puisque l’étape avait longé les vignobles des douze appellations viticoles de la région.

”Oui, il m’arrive de boire du vin, à l’occasion, a dit le leader du Tour. J’aime bien une bonne bouteille de vin, le plus souvent du blanc. Ma femme et moi, nous aimons cela, mais comme coureur on ne boit pas ou vraiment très peu, mais nous apprécions parfois un verre.”