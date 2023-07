Tour de France, Tadej Pogacar attend les trois prochaines étapes : “Je suis impatient d’y être”

Tadej Pogacar la connaît particulièrement et il en garde un souvenir heureux. Il y a trois ans, il y avait devancé son compatriote Primoz Roglic, alors porteur du maillot jaune. Personne ne l’imaginait vraiment alors, mais l’ordre d’arrivée de l’étape avait été celui du classement final du Tour, une semaine plus tard. “Oui, je m’en souviens bien, c’est un excellent souvenir”, a dit, après l’arrivée à Belleville-en-Beaujolais, le Slovène qui espère évidemment rééditer son succès d’alors. “Je suis vraiment motivé. Je connais particulièrement cette montée. D’ailleurs, j’attends les étapes de ce week-end avec impatience. J’espère seulement que mes jambes seront aussi bonnes qu’aujourd’hui (jeudi).”

Une fois encore, bien soutenu par la plupart de ses équipiers, le leader de l’équipe UAE, a évolué aux avant-postes de la course du début à la fin de l’étape où il s’est même offert un petit sprint dans les rues de Belleville-en-Beaujolais. “J’ai essayé de suivre toute la journée, de prendre les roues, reconnaissait Pogacar. C’est difficile d’économiser ses forces dans une journée comme celle-ci, mais je pense y être quand même parvenu. Je n’ai pas donné de coups de pédales inutiles et je suis content car j’avais de bonnes jambes et à l’arrivée, j’ai voulu les dégourdir en fonction de ce qui nous attend demain.”

Pogacar a redit sa satisfaction d’une course menée tambour battant de bout en bout. “C’est mon quatrième Tour, a expliqué le n°1 mondial. Il y a toujours eu des étapes courues à fond comme celle-ci, où l’échappée ne part pas avant une heure ou deux, mais là, c’est répétitif. En plus, le parcours était très sélectif aujourd’hui (ce jeudi). Le parcours est très beau cette année. Cela provoque une belle bagarre. Ce Tour est très intéressant. Le Grand Colombier est une belle ascension. Celui qui a les jambes pourra attaquer, sinon il faut s’accrocher et suivre jusqu’en haut. En fait, l’étape n’est pas si dure, seule la montée finale sera difficile. Sincèrement, je suis impatient.”