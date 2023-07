Tour de France, Tadej Pogacar se rapproche encore du maillot jaune : “Huit secondes, c’est un début”

Le parcours de la 14e étape, Annemasse-Morzine, ravit Jonas Vingegaard. Pourtant, Tadej Pogacar, lui aussi, annonce être impatient d’en découdre sur les trois cols de première catégorie, eux-mêmes précédés d’une montée de 3e catégorie, avant que la bagarre ne s’intensifie sur la très difficile montée de Joux Plane. Une escalade irrégulière à laquelle succède une descente très technique.

Avec son sprint endiablé sur le haut du Grand Colombier, le double vainqueur du Tour a réduit pratiquement de moitié son retard au classement général sur Vingegaard. Mais son coup de reins a été précédé par un travail de titans de ses équipiers.

”Je suis plus ou moins content de l’étape”, a d’ailleurs reconnu le porteur du maillot blanc de meilleur jeune. “J’aurais aimé gagner l’étape, mais l’échappée a été super forte, surtout sur l’avant-dernière ascension et sa descente où nous n’avons pas voulu prendre de risques et où l’écart a augmenté. On a préféré boire, manger, rester bien au chaud au sein du peloton. Chapeau à Michal Kwiatkowski, il a mérité sa victoire.”

Troisième de l’étape, puisque Maxime Van Gils est lui aussi resté, de justesse, hors de portée du retour fulgurant du Slovène, se satisfait malgré tout des secondes grappillées par rapport à Jonas Vingegaard.

”Même sans succès, ce fut une journée réussie puisque nous avons repris quelques secondes”, a répété le n°1 mondial. “Je reprends du temps petit à petit. Jonas Vingegaard est un très bon coureur, un des meilleurs grimpeurs du monde. J’ai essayé de le décrocher par un sprint long, mais c’est moi qui ai bien failli ne pas pouvoir prolonger mon effort. Heureusement, il y a eu un petit écart quand même. Huit secondes, c’est un début. Le Tour est encore long et nous sommes dans une bonne situation. On continue à chercher des occasions de reprendre du temps. Il me reste neuf secondes de retard, ce n’est rien. Qu’est-ce qu’on peut faire en neuf secondes ? Pas grand-chose !”

Tadej Pogacar peut aussi se montrer très satisfait de la prestation collective de ses troupes. Sur le Grand Colombier, mais aussi avant la montée finale, l’équipe UAE Team Emirates a pris ses responsabilités et la course en main.

”On va tous retirer de cette prestation une grande confiance pour la suite”, a encore dit “Pogi”. “Ce fut une énorme prestation de toute l’équipe et même une petite victoire dans la course pour le maillot jaune.”

En ce 14 juillet, jour de fête nationale française, le Grand Colombier a été envahi par la foule. Une situation qui va sans doute se reproduire ces deux prochains jours.

”L’ambiance était exceptionnelle”, a reconnu Pogacar. “Il y avait tellement de public, j’ai vraiment apprécié, quel spectacle, quelle atmosphère, les supporters sont formidables et le week-end n’est pas fini !”.