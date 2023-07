Jonas Vingegaard satisfait malgré les secondes perdues : “J’attends les prochaines étapes avec impatience”

Neuf secondes séparent les deux hommes mais Tadej Pogacar a peut-être mangé son pain blanc. C’est du moins ce qu’espère le maillot jaune.

”Mon objectif était de le garder”, avoua-t-il après l’arrivée. “J’ai toujours le maillot jaune, donc je suis très heureux. Cela me convient, je ne suis ni frustré, ni déçu. Dans un final comme celui-ci, je sais bien que Tadej est plus explosif que moi, je suis très heureux.”

Le coureur de Jumbo-Visma attend bien plus des deux prochaines étapes où les coureurs auront plusieurs cols à escalader à la suite les uns des autres.

”Je suis confiant, j’ai confiance dans ma condition et dans mes qualités”, poursuit le vainqueur sortant du Tour de France qui avait prédit que l’étape se jouerait sur un sprint entre Pogacar et lui. “C’est pour ça que j’attends les prochaines étapes avec impatience, j’y crois. Les prochains jours vont être intéressants. Je me sens de mieux en mieux, en fait. Mais on verra comment ça va tourner. Ne plus avoir que neuf secondes d’avantage ne me rend pas nerveux, si je gagne le Tour tant mieux, sinon, tant pis.”

Le coureur scandinave est d’ailleurs persuadé que le Tour ne se jouera pas sur une poignée de secondes.

”Je ne le crois pas”, dit Jonas Vingegaard. “Cela s’est déjà produit (NdlR : dix fois, il y avait moins d’une minute entre le vainqueur et son dauphin à l’arrivée du Tour, avec, bien sûr, le record de huit secondes entre Greg LeMond et Laurent Fignon, en 1989), ce sera peut-être encore le cas cette année, mais c’est une édition dont toutes les étapes sont dures depuis le départ, sans exception. Les conséquences de toute cette débauche d’efforts se feront sentir dans la dernière semaine. C’est vraiment une édition extrêmement difficile.”

Un millésime 2023 marqué par le duel entre les deux derniers lauréats de la Grande Boucle.

”La rivalité avec Tadej est très belle”, affirme Vingegaard. “Il est un des coureurs les plus forts au monde, si pas le meilleur. Donc, lui être opposé est très difficile, mais cela donne toujours de beaux combats. On se bat, c’est bien, c’est sympa.”

Tout au long de cette 13e étape, on a moins vu les équipiers du maillot jaune aux avant-postes. Derrière les échappés, ce sont les partenaires de Pogacar qui ont pris la course en main et dans la montée finale, ils étaient encore nombreux autour du maillot blanc alors que Vingegaard n’avait plus, sur la fin, que le seul Sepp Kuss à ses côtés.

”Nous savions que les UAE voulaient durcir dans la montée finale”, a expliqué le leader du Tour. “C’est pourquoi, on a dit à plusieurs de nos coureurs (NdlR : notamment van Aert ou Benoot) qu’ils pouvaient se relever dans le Grand Colombier, je n’avais plus besoin que de deux gars avec moi. S’accrocher n’avait aucun sens pour eux, leur aide me sera plus précieuse ces prochains jours. On risque en effet de placer de nouveau des gars devant ce samedi ou dimanche, qui peuvent éventuellement se faire décrocher et m’aider ensuite. Le monde du cyclisme ne comprend pas toujours notre tactique, mais nous, cela nous va.”