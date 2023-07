Tour de France, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar ravis tous les deux: "Une journée réussie"

Vingt-neuf minutes de neutralisation, après six kilomètres de course à peine, cela nous reporta huit ans en arrière, quand l’étape finissant au Mur de Huy avait déjà été neutralisée à la suite d’une énorme chute collective.

Dès le nouveau départ redonné, les Jumbo-Visma ont pris la course en main, imprimant un rythme infernal jusqu’à la moitié du col de Joux Plane, le principal juge de paix de la 14e étape.

Après avoir fait rouler son équipe toute la journée, Jonas Vingegaard n’a pu se défaire de Tadej Pogacar. Au contraire, c’est le Slovène qui, le premier est passé, à l’attaque, engageant un terrible bras de fer avec son rival à trois kilomètres du dernier sommet de la journée. Le duel intense dura plus de deux kilomètres avant le retour du Danois sur son rival.

Survint alors un autre incident, moins grave physiquement, mais qui a quelque peu égratigné l’équité sportive de la course. Lorsque Tadej Pogacar se lança une nouvelle fois à l’attaque à quelques hectomètres du sommet pour tenter d’y grappiller les secondes offertes par le dernier sprint bonus de ce Tour, il fut freiné dans son élan par deux motos, celle de France Télévisions et celle d’une agence photographique.

Un peu plus loin, Pogacar était devancé par Vingegaard qui empocha trois secondes de mieux. Le maillot jaune allait en rendre deux à l’arrivée, où il termina troisième, dans la roue de Pogacar, car, revenu de l’arrière après le long moment de flottement entre les deux favoris du Tour, Carlos Rodriguez en avait profité.

Au total, Vingegaard a donc augmenté d’une seconde son avantage, le portant à dix secondes, sur Pogacar. Ce dernier, même sans lâcher son adversaire, aurait pu, ou dû, lui en reprendre sept dans le meilleur des cas.

”C’était difficile de décramponner Jonas”, a avoué Pogacar, beau joueur. “Les Jumbo ont fait un très bon travail. Sur le haut de Joux Plane, j’ai essayé, mais Jonas a été assez fort pour revenir. J’ai réessayé avant le sommet mais c’est une bonne journée. Cela aurait été formidable avec un peu plus de bonifications et la victoire. Au final, mon équipe et moi nous sommes bien sentis. On est confiant pour la suite car notre duel va rester intense dans les jours à venir.”

Le double vainqueur du Tour ne s’est pas offusqué d’avoir vu son élan brisé par le bouchon des motos et des spectateurs.

”J’ai essayé de repartir juste avant le sommet pour un effort d’une minute, une minute trente”, a reconnu Pogacar. “Avec les spectateurs, les motos n’ont pas pu s’écarter, disons que j’ai tiré une cartouche à blanc, mais on va retenter.”

D’un point de vue purement mathématique, le vainqueur, c’est Jonas Vingegaard qui a augmenté son avantage… d’une seconde, malgré l’énorme travail de ses équipiers.

”Je ne suis pas déçu, je suis même heureux de l’étape”, a dit également le maillot jaune. “Content de la manière avec laquelle l’équipe et moi avons été performants. Quand Tadej a attaqué, j’ai préféré monter à mon rythme, ne pas me mettre dans le rouge pour revenir vite. Heureusement, je l’ai repris.”

Sur l’incident avec les motos, dont il a semble-t-il tiré profit, le Danois n’a pas voulu polémiquer.

"Je pense toujours que ce Tour ne se jouera pas à la seconde. À un moment, l’un de nous deux va prendre du temps à l’autre."

”Il y avait beaucoup de gens et les motos très proches”, a-t-il dit. “Cela aurait été mieux si elles n’avaient pas été si proches, mais on peut ressasser, on ne sait pas ce qui se serait passé sans cela.”

Le coureur de Jumbo-Visma se refuse aussi à évoquer une victoire morale à cause de la seconde grappillée à son adversaire.

”J’ai gagné une seconde, je suis maintenant dix secondes devant lui”, a remarqué Vingegaard. “C’est difficile de dire s’il y a un vainqueur à cette étape entre Tadej et moi. D’ailleurs, ça ne m’importe pas de savoir si je suis le vainqueur moral ou non. Je pense toujours que ce Tour ne se jouera pas à la seconde. À un moment, l’un de nous va prendre du temps à l’autre. Nous avons toujours des plans, on l’a montré l’an dernier et cette année aussi. Nous espérons que notre plan nous mènera à Paris avec le maillot jaune, on verra ça dans une semaine.”