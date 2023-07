Tour de France: "Nous étions engagés dans une sorte de partie de poker menteur", Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar ne se quittent pas

En deux étapes alpines, 331 kilomètres, dix cols et 8 765 mètres de dénivelé, les deux frères siamois n’ont pu se départager, dix secondes les séparent toujours au classement général. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir fait donner ses troupes, l’un comme l’autre, pour durcir une course dans laquelle tous leurs adversaires sont arrivés au point de rupture. “Mardi, dans le chrono, il y aura des écarts, a promis Pogacar, avant de s’offrir une autre possibilité. Ensuite, il y aura l’étape du lendemain, avec une des plus dures montées au monde (NdlR : le col de la Loze, considéré comme la plus difficile ascension des Alpes depuis que sa dernière partie a été goudronnée en 2018). Elle peut être décisive, ou sinon, ce sera la 20e étape.”

Pogacar évoque l’avant-dernière étape, dans les Vosges, samedi prochain à la veille de l’arrivée à Paris. Autant dire que le Slovène n’est sûr de rien, comme tout le monde d’ailleurs. Évidemment, son rival ne dit pas autre chose. Pour le maillot jaune, les trois étapes citées par Pogacar vont déterminer le nom du vainqueur. “Je ferai de mon mieux, on verra ce qu’il s’y passe”, dit-il.

"Je suis content qu’il y ait des sceptiques, on doit l’être à cause de ce qui s’est passé dans notre sport. Je peux seulement vous dire que je ne prends rien."

Après la deuxième journée de repos ce lundi, bienvenue pour tous ceux qui sont tombés lourdement lors des deux dernières étapes et pour les autres éreintés par un Tour mené à toute allure depuis son départ à Bilbao, la 16e étape, courue contre la montre entre Passy et Combloux, devrait, normalement, provoqué des écarts. “Je l’ai reconnue, avouait encore Pogacar. J’ai bien aimé son parcours, il me correspond bien. On ira encore le voir ce lundi, on ne dort pas loin, puis mardi matin pour peaufiner les détails. L’étape de mercredi me motive aussi, je suis impatient d’y être.”

Deuxième du classement, le n°1 mondial partira deux minutes avant le maillot jaune, mais il ne pense pas que ce soit un désavantage. “Bien sûr, j’aimerais le précéder au classement, avec un coureur aussi fort que Jonas, ce serait mieux, dit encore “Pogi” que sa fiancée a rejoint vendredi. Mais cela me place en position de chasseur, je suis plus dans l’action.”

Le leader de la Jumbo-Visma pense la même chose. Lui aussi, imagine que le chrono lui convient. “Je vais me focaliser sur ma performance plutôt que de me comparer à lui dans le contre-la-montre, annonce-t-il. Je vais aller le reconnaître, ce que j’ai déjà fait d’ailleurs. J’irai encore mardi. C’est court (22,4 km), mais c’est difficile, J’aime bien ce parcours avec des changements de rythme, c’est difficile d’y trouver son rythme, mais moi, c’est ce que j’apprécie.”

Les deux hommes dominant tous leurs adversaires et réussissant des performances parfois remarquables, leurs exploits suscitent des interrogations. “Oui, je les comprends, répond Vingegaard. Je suis content qu’il y ait des sceptiques, on doit l’être à cause de ce qui s’est passé autrefois dans notre sport. Si on ne contrôle pas, cela se reproduira. Je peux seulement vous dire que je ne prends rien (d’interdit). C’est vrai que nous allons plus vite mais tout s’améliore, la nutrition, le matériel, les méthodes d’entraînement, tout cela est différent du passé, ça explique les améliorations.”