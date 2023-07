Championnats du monde de para-athlétisme : “Un bilan tout simplement exceptionnel et historique pour la Belgique”

Le grand Monsieur dans le clan belge fut Maxime Carabin qui s’est paré de deux titres mondiaux : “C’est le top dans sa discipline (T52) avec des titres sur 100 et 200 m, poursuit Bjorn Nelen. C’est un garçon qui n’est pas dans l’athlétisme depuis très, très longtemps mais c’était déjà un grand sportif avant son accident. Il y a parfois comme cela des athlètes doués qui émergent. C’est le cas de Maxime. Pour Paris 2024, il faudra voir comment il va gérer un événement comme les Jeux. C’est toujours une ambiance particulière qu’il faut pouvoir gérer.”

Maxime Carabin, double champion du monde. ©Marco Mantovani

À côté de ce nouveau visage, les anciens, Peter Genyn et Roger Habsch, ont écrit une nouvelle page de leur rivalité. “Peter Genyn (T51), qui remporte le 100 m et termine troisième du 200, et Roger Habsch, deuxième sur le 100 et premier sur le 200 dans la même catégorie, représentent des valeurs sûres. Ils possèdent tous les deux une belle expérience et seront des sérieux candidats à des médailles aux Jeux dans douze mois. C’était déjà le cas à Tokyo où ils ont brillé. On ne peut pas les garantir car l’incertitude du sport demeure, mais sans problème, ils lutteront pour des titres paralympiques. La Belgique possède là deux beaux athlètes qui se poussent l’un l’autre. La concurrence est féroce.”

Roger Habsch, titré sur 200 mètres. ©Marco Mantovani

La délégation belge aurait pu ramener une septième médaille mais la photo-finish entre Léa Bayekula et la Mauricienne Noemi Alphonse ne fut pas favorable à notre compatriote : “Léa Bayekula (T54) termine quatrième du 400 m, sa meilleure discipline, à seulement cinq millièmes du bronze. Ce n’est même pas le temps qu’il faut à un humain pour cligner des yeux. Si elle continue son travail, elle s’affichera comme une prétendante à une médaille aux Jeux de Paris.”

Léa Bayekula a loupé une médaille pour cinq millièmes de seconde. ©Marco Mantovani

Parmi les outsiders pour les Jeux paralympiques de Paris, on placera Joyce Lefevre (T34) : “Ici, elle a terminé cinquième du 800 m. Déjà présente à Rio et à Tokyo, elle est proche du top mondial et a déjà décroché un podium dans un Championnat d’Europe. La forme du jour pourrait lui permettre d’espérer une médaille aux Jeux de 2024 mais ce ne sera pas facile car il y a dans sa catégorie deux très bonnes coureuses anglaises.”

Ce qui est certain, c’est que sauf catastrophe, l’athlétisme apportera une poignée de médailles à la délégation belge aux Jeux de Paris.