Jonas Vingegaard remet les pendules à l’heure sur le Tour de France : “J’ai cru que mon capteur de puissance était en panne”

Même si, bien sûr, tous les optimistes vont se raccrocher désormais à l’idée que rien n’est joué et que Pogacar va repartir au combat dès ce mercredi dans la grande étape alpine menant à Courchevel via le terrible col de la Loze. Pourtant, qui peut croire que Jonas Vingegaard et l’équipe Jumbo-Visma vont encore laisser filer une nouvelle victoire qu’ils tiennent désormais à deux mains ?

”Je n’ai pas assommé le Tour, a diplomatiquement répondu le Danois. Non, je n’ai pas encore gagné, il y a encore des journées difficiles, le Tour n’est pas fini. Il va falloir se battre jusqu’à Paris, mais je vais faire tout ce que j’ai pour garder ce beau maillot jaune.”

Jonas Vingegaard démarra en trombe, il n’y a pas d’autre mot. Dès le départ à Passy, où la route s’élevait directement vers le sommet de la côte de la Cascade de Cœur, là où, il y a cinquante-neuf ans exactement, Eddy Merckx, 19 ans à l’époque, s’était envolé vers le titre de champion du monde des amateurs, le maillot jaune apparut plus dynamique que son rival.

”J’ai passé une journée formidable sur le vélo, l’une ou la meilleure de ma carrière, avoua encore le coureur. Je l’ai tout de suite senti, dès que je suis parti. Le plan était que je parte fort, que j’en garde sous la pédale, mais j’envoyais des watts très élevés même si j’en gardais sous la pédale. En voyant cela, j’ai cru que mon capteur de puissance était en panne.”

Inexorablement, le coureur scandinave a augmenté son avantage. Après 7,1 km, Vingegaard avait déjà 26 secondes d’avance, devenues 50 au second poste de chronométrage, au pied de la côte de Domancy. Au sommet de celle-ci, le maillot jaune précédait le blanc, qui avait en plus galvaudé des secondes dans un changement de vélo à l’efficacité douteuse, de 1:05. Dans ses oreillettes, Jonas Vingegaard put alors entendre son directeur sportif l’encourager : “Tu gagnes le Tour, allez, allez, allez !”

"J’ai commencé à voir au loin les voitures derrière Tadej et j’ai compris que je faisais un très bon chrono."

À l’arrivée, l’écart entre les deux hommes avait été porté à 1:38, auquel s’ajoutent les dix secondes les séparant le matin. Si le parcours avait eu quelques kilomètres de plus, il aurait rejoint son rival, sonné pour le compte, et qui, pourtant, a réussi un excellent chrono.

”Je suis aussi surpris d’un tel écart avec Tadej, car je n’en avais pas vraiment connaissance, a expliqué Vingegaard. Dans la voiture, ils me disaient que j’allais bien. J’ai su, par mon écran, que j’avais une minute d’avance, ça m’a donné motivation supplémentaire, et surtout, j’ai commencé à voir au loin les voitures derrière Tadej (parti deux minutes avant lui) et j’ai compris que je faisais un très bon chrono.”

Même s’il avait annoncé que le Tour ne se jouerait pas à la seconde, le maillot jaune n’explique pas vraiment l’uppercut donné à son adversaire.

”Je fais juste de mon mieux”, a poursuivi Vingegaard. “Je suis fier et heureux de cet écart. Nous nous sommes préparés depuis longtemps pour ce moment, on savait que j’étais dans une excellente forme, tout le travail effectué avant a porté ses fruits. L’objectif n’était pas seulement ce chrono, mais c’était un élément d’un plan central.”

Celui mis au point par la Jumbo-Visma qui, depuis Bilbao, a éreinté le peloton, Pogacar compris car le n°1 mondial n’est pas arrivé à 100 % sur ce Tour et, sur son talent, son panache et son orgueil de champion, il a tenté de faire jeu égal avec un Jonas Vingegaard sans doute trop prudent ces derniers jours. Si le Danois ne s’était pas complu dans un rôle défensif, le suspense aurait sans doute été noyé depuis un certain temps.

”Il y avait quatre parties à ce chrono, a encore dit le Danois. Dans le premier, la côte du départ, je ne suis pas monté à fond, par contre, j’ai fait la seconde, la descente, à bloc, puis j’ai récupéré dans le troisième tronçon, plat, menant au pied de la côte. Sur le plat, je me suis un peu retenu, je m’attendais à pousser 360 watts, mais j’étais à 380 watts. C’était super. Ensuite, je suis monté à fond et j’ai souffert jusqu’à la fin.”

Vingegaard avouera aussi que sa position n’est pas aussi aérodynamique qu’il le souhaitait et qu’une meilleure lui permettrait d’aller plus vite encore ! Quant à la tactique dans l’étape-reine de ce mercredi, il n’a rien voulu en dévoiler.

”Je ne sais pas, on en parlera ce soir, a-t-il confié. Je suis sûr qu’on va mettre au point un bon plan.”