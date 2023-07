Tour de France, Kasper Asgreen a apporté à son équipe une 50e victoire d’étape : “Il ne fallait pas que cela s’arrête”

Au dix-huitième jour du Tour, Kasper Asgreen est en effet parvenu à apporter à l’équipe Soudal Quick Step la victoire d’étape après laquelle elle courait depuis Bilbao. Les hommes de Patrick Lefevere poursuivent ainsi en fin de Tour une série d’éditions réussies car Asgreen a offert à la formation belge sa cinquantième victoire d’étape en 21 participations. Il n’y a que lors des Tours 2009, 2011 et 2012 que l’équipe était arrivée bredouille sur les Champs Elysées.

”Le Tour a été dur pour nous jusqu’ici”, confiait le Danois. “On comptait sur Fabio (Jakobsen) mais il a dû abandonner. On s’est vraiment battu les deux dernières semaines, on est passé parfois pas loin, mais on n’arrivait pas à accrocher ce succès. Personnellement, j’avais coché cette étape et celle de demain.”

Kasper Asgreen, ancien champion du Danemark, vainqueur de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, du G.P. E3 et surtout du Tour des Flandres, met aussi un terme à la période la plus difficile de sa carrière.

L’an dernier, le Sandinave avait chuté lourdement au Tour de Suisse mais, Grand départ de Copenhague oblige, le Danois s’était aligné une quinzaine de jours plus tard sur le Tour en n’étant pas du tout à 100 %. Il avait d’ailleurs traîné sa peine et sa misère en début de course jusqu’à ce que Patrick Lefevere en personne l’oblige à abandonner la course. Jusqu’au début de cette saison, Asgreen dut batailler pour retrouver un niveau, d’abord honnête, puis de plus en plus performant.

”Cette victoire représente beaucoup pour moi”, a-t-il confié, ému. “Depuis un an, je suis passé par des moments très difficiles, ce succès revient à tous les gens qui m’ont aidé. Cette victoire me ramène là où je dois être. Je l’ai fait grâce à l’aide de gens très bien qui ont pris du temps pour m’aider à mon retour. Je veux leur dédier cette étape, comme à Dries Devenyns, son épouse et sa famille, c’est son dernier Tour dans la dernière saison de sa carrière. C’est depuis Paris-Roubaix que je ressens que mon corps réagit comme avant et c’est depuis ces dernières semaines, que je ressens mes jambes d’avant.”

Pour une fois, les coureurs échappés ont donc joué au chat et à la souris avec le peloton et non l’inverse, apportant ainsi la preuve qu’il n’est pas nécessairement voué à l’échec et vain de se glisser dans une échappée. À la sortie des Alpes, tout le monde est épuisé, ce sur quoi, a tablé Kasper Asgreen au départ.

”Bien évidemment, la situation n’était pas idéale, puisque nous n’étions que trois (avec Victor Campenaerts et Jonas Abrahamsen)”, disait-il. “Je voulais partir avec six, sept, huit autres coureurs. Je savais qu’en dernière semaine du Tour, quand tout le monde est fatigué et c’est le cas avec ce Tour très dur, ce n’aurait pas été la première fois qu’une échappée aurait été au bout. J’y ai cru, il a fallu une combinaison de facteurs mais aussi de bonnes jambes chez les quatre échappés (les trois avaient reçu le renfort de Pascal Eenkhoorn, deuxième Lotto Dstny). Nous méritions tous les quatre la victoire. Honnêtement, on ne s’est pas vraiment parlé, on était impliqué, on savait que pour que cela marche, il ne fallait pas se parler, ni réfléchir, mais tout donner. C’était la seule chance qu’un de nous gagne, mais ce n’est que sous la flamme rouge, quand Campenaerts a tout donné pour Eenkhoorn que j’ai pensé que la victoire était possible.”

Ce qui a permis aussi aux quatre fuyards d’aller au bout, c’est le départ, dès mercredi soir, de Wout van Aert, rentré au pays auprès de Sarah, son épouse. Parti de Courchevel en hélicoptère puis à bord du jet privé du patron de la société Jumbo, le sponsor principal de son équipe, le Campinois est rentré au pays pour assister à la naissance prochaine de leur second fils. Van Aert présent, ses équipiers auraient donné les coups de pédales nécessaires pour annihiler l’offensive.

”C’est important pour notre équipe de repartir avec une victoire”, a poursuivi le coureur de Soudal Quick-Step. “On a une longue histoire de succès sur le Tour, il ne fallait pas que cela s’arrête. Je me suis trouvé souvent dans l’autre rôle, celui du coureur qui chasse derrière les échappés, je sais qu’en fin de Tour, l’échappée a plus de chance d’aller au bout.”