”Oui et non”, a dit le Danois. “Ce n’était pas de tout repos, mais elle n’était pas trop stressante. C’était très rapide quand même et donc, pas vraiment une journée facile.”

Le genre d’étape où le maillot jaune a finalement plus à perdre qu’à gagner.

”C’est exact et je reste focus”, poursuit Vingegaard. “Je sais le faire, je reste concentré et je me détendrai quand nous serons à Paris dimanche, pas avant. C’est dans des journées comme celle-ci, ou celle de demain, qu’on peut perdre le Tour.”

Descendu du podium, Tadej Pogacar a quant à lui rassuré tous ceux qui pensaient que le Slovène était malade comme cela se disait dans le peloton et dans ses coulisses.

”J’ai plutôt bien dormi la nuit dernière, en fin de compte”, a dit le dauphin de Jonas Vingegaard. “La journée s’est bien déroulée, tout le monde m’a remonté le moral dans le peloton. C’est difficile à croire tout le soutien que j’ai reçu, déjà hier (mercredi) pendant l’ascension du col de la Loze. Ma famille, ma compagne, tout le public,… je suis reconnaissant d’avoir tous ces fans qui me soutiennent.”