Jonas Vingegaard va remporter un deuxième maillot jaune sur le Tour de France: “J’ai vraiment apprécié notre duel avec Tadej”

C’est fait ! Ou presque, puisque ce dimanche, la dernière étape du Tour entre Saint-Quentin-en-Yvelines et Paris, ne devrait être qu’une formalité pour Jonas Vingegaard et ses partenaires de la Jumbo-Visma. Avec un minimum de prudence et un ultime effort, le Danois devrait franchir sans encombre la ligne tracée sur les Champs Elysées.