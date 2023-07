La vraie reprise de De Lie au Tour de Wallonie : “Sans pression mais avec une grande envie”

Arnaud, vous êtes rentré mercredi de votre premier stage en altitude. Avec quelles sensations ?

”Cela a été une belle expérience. Mais il faudra voir comment je vais en sortir, comme il s’agissait de mon premier stage en altitude. Mais je voulais tenter. C’est le genre de chose à essayer le plus tôt possible dans une carrière. Ma condition a bien avancé par rapport à celle que j’avais lors de ma première reprise au Championnat de Belgique. J’ai su faire de longs entraînements depuis. Je serai donc logiquement à un meilleur niveau qu’à Izegem. Sans doute pas au top de ma forme, mais avec une grande envie et une condition pour quand même avoir un peu d’ambition. Mais sans pression.”

Deux mois sans vous battre pour la victoire, en pleine saison, c’est long pour l’ambitieux que vous êtes ?

”Oui et non. C’est quand même passé vite. Pendant trois à quatre semaines, après ma chute, je ne pensais pas aux courses. J’étais concentré sur ma revalidation. Remonter sur le vélo était déjà une victoire, avec ensuite l’objectif de pouvoir m’entraîner à nouveau correctement. Je suis donc très content de retrouver le peloton, et surtout l’adrénaline des fins de course. Je suis d’autant plus content de reprendre en terre wallonne. Sur une course sur laquelle j’ai gagné une étape l’an passé.”

Que vous inspire le parcours de ce Tour de Wallonie ?

”Il y a de belles étapes. Surtout les trois premières, pour moi. Par rapport à mes interrogations sur ma condition, j’aurai directement un premier test samedi, entre Huy et Hamoir. Une étape bien vallonnée. Mais c’est le même parcours que lors d’une étape du Tour de Belgique d’il y a quelques années et c’était arrivé au sprint, avec une victoire d'Ewan. Mais le Tour de Wallonie est toujours aussi une course un peu bizarre. Avec un peloton composé de ceux qui sont déçus de ne pas être au Tour et ceux qui sont très motivés par cette épreuve. Cela peut être très débridé, avec une échappée déterminante pour le classement général. Mais une chose est certaine : il y a du niveau au départ.”

Les frères Arnaud et Axel De Lie seront à nouveau alignés ensemble. ©-

Vous évoquez votre coéquipier Ewan. Comment avez-vous vécu le Tour de France de votre équipe ? Avez-vous été en contact avec Caleb ?

”Non, pas vraiment. Son abandon est dommage pour nous, mais ce n’est pas à moi de faire des conclusions sur mes coéquipiers.”

Pendant le Tour de France, la prolongation de votre contrat chez Lotto-Dstny a été évoquée…

”Je ne sais pas d’où cela sort. Moi, je n’ai jamais dit avoir prolongé. Je suis pour l’instant en contrat jusqu’à fin 2024. Il n’y a rien de neuf à dire à ce sujet.”

”Dans votre chronique sur le Tour de France, vous avez dit qu’il était logique que Philipsen aille au Mondial avec un rôle protégé. Sans votre chute, auriez-vous voulu aller à Glasgow ?

”Non, pas du tout. Je ne voulais pas rouler avec les espoirs alors que je suis pro, que j’ai des victoires chez les professionnels. Et je ne me voyais pas encore dans la sélection des pros. Le Championnat d’Europe, par contre, en septembre, aux Pays-Bas, à Drenthe, sur un parcours qui peut me convenir, me tente. Je l’ai fait savoir à Sven Vanthourenhout. Maintenant, si Van Aert veut y aller, ce sera plus compliqué d’être sélectionné.

Quelle sera la suite de votre programme ?

”Je ferai la Polynormande, Louvain et le Renewi Tour, les classiques du Canada. Et peut-être l’Euro.”

Les étapes

Samedi 22 : Huy - Hamoir (199 km).

Dimanche 23 : Saint-Ghislain - Walcourt (1789 km).

Lundi 24 : Thuin - Mont-Saint Guibert (186 km).

Mardi 25 : contre-la-montre individuel à Mons (32 km).

Mercredi 26 : Banneux - Aubel (197 km).

Les derniers vainqueurs

2022 : Robert Stannard (Aus). 2021 : Quinn Simmons (USA). 2020 : Arnaud Démare (Fra). 2019 : Loïc Vliegen. 2018 : Tim Wellens. 2017: Dylan Teuns. 2016 : Dries Devenyns. 2015 : NikI Terpstra (P-B). 2014: Gianni Meersman. 2013: Greg Van Avermaet. 2012 : Giacomo Nizzolo (Ita). 2011 : Greg Van Avermaet. 2010 : Russel Downing (G-B). 2009 : Julien El Farès (Fra). 2008 : Serguei Ivanov (Rus). 2007 : Borut Bozic (Slo). 2006 : Fabrizio Guidi (Ita). 2005 : Luca Celli (Ita). 2004 : Gerben Lowik (P-B). 2003 : Julian Dean (NZl). 2002 : Paolo Bettini (Ita). 2001 : Glenn D’Hollander. 2000 : Axel Merckx. 1998 : Frank Vandenbroucke. 1997 : Thierry Marichal.