Jasper Philipsen vu par son manager sportif Christoph Roodhooft: “Il veut imprimer un peu plus encore son cachet sur ce Tour”

Pour le Belge, deux fois quatrième de suite, il restera ce dimanche à Paris une occasion de lever les bras dans l’étape dont rêvent tous les sprinters et encore plus quand, comme lui, ils portent le maillot vert sur le dos. Ces jours derniers aussi, Philipsen est apparu relativement nerveux alors que son avantage au classement par points était pourtant abyssal. Jeudi, il a même commis un geste peu sportif à l’égard du Néerlandais Pascal Eenkhoorn qui tentait de s’échapper, ce qui n’avait pas l’air de plaire au maillot vert.

Christoph Roodhooft, le patron sportif de la formation Alpecin-Deceuninck défend son coureur.

”Pendant l’étape (de jeudi), je n’avais pas bien vu les choses, reconnaissait Roodhooft ce vendredi au départ de Moirans-en-Montagne au pied du bus de son équipe. La réception télévisée n’était pas bonne, comme les images. Je n’avais pas prêté trop d’attention à l’affaire, pour être honnête. Je les ai regardées hier soir car je savais que je serais interrogé dessus ce matin. C’est Eenkhoorn qui, avant, fait un mouvement dangereux en revenant sur la route comme ce gars dans le Tour des Flandres (NdlR : Filip Maciejuk qui avait sauté d’un trottoir et renversé la moitié du peloton). Le comportement de Jasper n’est pas bon et son geste n’a pas lieu d’être, cela n’a pas sa place. Il ne faut pas exagérer non plus. Est-ce dû au stress, à sa jeunesse ? Sans doute.”

À lire aussi

Le manager sportif de la formation belge pense que le maillot vert est la cible de beaucoup de contestations.

”Certainement, dit-il. Mathieu van der Poel a été déclassé à Nogaro, mais j’ai vu des choses beaucoup plus graves ensuite. Seulement ce n’était pas pour la victoire d’étape et ces coureurs ne s’appelaient pas Van der Poel. Et c’était donc toléré.”

Reste que le directeur sportif principal d’Alpecin-Deceuninck, laquelle s’était un peu mélangé les pinceaux dans la finale de l’étape de jeudi en poursuite des attaquants, sait bien que son coureur aura malgré tout une énorme chance de s’imposer une cinquième fois ce dimanche sur les Champs Elysées où, sauf incident, il remportera le maillot vert. Pour lui, Jasper Philipsen sera le favori.

guillement “Une fois qu’il a eu gagné deux étapes du Tour l’an dernier, le train était parti. La première victoire est souvent la plus difficile à remporter pour un sprinter.”

”C’est un coureur avec un énorme potentiel, tout le monde le sait, continue le Campinois. Une fois qu’il a eu gagné deux étapes du Tour l’an dernier, le train était parti. Tout coule de source ensuite, ce n’est pas le premier sprinter qui a connu cette situation. La première victoire est souvent la plus difficile à remporter pour un sprinter.”

Jeudi, Jasper Philipsen avait poussé un coup de g… en revenant au bus de son équipe, quelques instants après avoir fini 4e à Bourg-en-Bresse.

”C’est normal, Jasper veut sprinter, il veut gagner, continue Roodhooft. Il veut imprimer un peu plus encore son cachet sur ce Tour de France. Mais, il est toujours le même au sein de l’équipe, il n’a pas changé, mais il est aussi capable de dire ce qu’il pense.”

Le patron de l’ancienne petite formation tournée à ses débuts vers le cyclo-cross mais qui évolue désormais au plus haut niveau (elle était répertoriée au 8e rang du classement mondial avant le départ du Tour) vante les qualités physiques et mentales de son coureur.

”Pour en arriver là, pour être sûr de passer la montagne et pouvoir s’il le fallait marquer des points dans des étapes ou des sprints intermédiaires où tous ses rivaux ne seraient pas nécessairement présents, Jasper n’a pas hésité à travailler dur dans les stages en montagne que nous avons effectués, à Tenerife puis dans les Alpes, dit-il. Jasper n’est pas un pur sprinter de puissance, il a la cadence de pédalage, la vitesse et la force. Il est aussi capable de tirer un énorme profit de la vitesse des autres, quand il reste dans leur sillage, ses équipiers ou ses adversaires. Il est bien posé sur le vélo, bien stable. On l’a vu par exemple à Paris-Roubaix, sur les pavés, où il est passé en souplesse mais avec de la force quand même.”

Sur ce Tour, il aura dominé tous les grands noms du sprint, car qui manquait, si ce n’est Tim Merlier ? Ce qui fait sourire Christoph Roodhooft car le Flandrien était dans son équipe l’an dernier et en est parti, la cohabitation entre lui et Philipsen, deux gagneurs, était compliquée, voire impossible.