Tour de France féminin 2023: Annemiek van Vleuten - Demi Vollering, le deuxième duel au sommet

Comme Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, les deux championnes semblent au-dessus du lot même si Katarzyna Niewiadoma, Cecilie Uttrup Ludwig, Mavi Garcia, Elisa Longo Borghini ou Silvia Persico entendent bien s’immiscer dans ce duel.

La passe de trois, comme en 2022, pour Vleuten?

Le tracé du 2e Tour de France Femmes avec Zwift est quelque peu différent du précédent. D’abord, après l’Est de la France, c’est dans le Massif Central puis les Pyrénées, que se jouera cette fois la course au maillot jaune. Si, après un départ à Clermont-Ferrand, les concurrentes ne visiteront pas le Puy de Dôme, Lotte Kopecky et ses collègues auront six premières étapes de difficultés moyennes avec suffisamment de relief, voire des montées dans la finale (à Mauriac et Rodez, les 2e et 4e jours), pour empêcher que toutes trouvent leur épilogue dans un sprint massif. Quatre étapes dites de plaine, deux accidentées, une de haute montagne, pour ne pas dire très haute avec une arrivée en haut du Tourmalet précédée de la montée de l’Aspin (avec 2 100 mètres de dénivelé sur 90 kilomètres !), et, enfin, un chrono individuel autour de Pau (22,6 km), le tracé convient à tous les genres. Ce sont les deux dernières étapes, le week-end des 29 et 30 juillet, qui vont déterminer le nom de la successeuse d’Annemiek van Vleuten. La championne du monde dispute son dernier Tour avec l’intention de réussir le doublé.

"Chaque victoire devient de plus en plus difficile à conquérir, mais c'est ce qui rend plus beau le fait de gagner", dit-elle.

Elle peut toujours réaliser la même passe de trois que l’an dernier quand la coureuse de Movistar avait enlevé le Giro, le Tour et la Vuelta. Celle-ci a été avancée au calendrier, passant de septembre à mai, avec le même résultat, un succès pour van Vleuten même si celui-ci fut bien plus étriqué qu’en 2022. Cette fois, la championne du monde n’a conservé que neuf secondes d’avantage sur Vollering qu’elle avait détrônée à la veille de l’arrivée. Cette dernière avait mal choisi son moment pour une "pause pipi" et avait été surprise alors que le peloton éclatait en plusieurs bordures. Malgré une longue et intense poursuite, Vollering avait échoué à une minute de sa compatriote et perdu le maillot rouge qu’elle chercha, en vain, à reprendre le lendemain.

Cet épisode (Vollering s’était plainte de l’action de van Vleuten) influera-t-il le Tour où la coureuse de SDWorx se présente comme co-favorite après son début de saison tonitruant ? Après avoir dominé Lotte Kopecky sa coéquipière, aux Strade Bianche, la Nerlandaise a réussi le triplé "ardennais", Amstel, Flèche et Liège. Après la Vuelta, elle a pris sa revanche au Tour de Burgos. Elles ne se croiseront plus, si van Vleuten espère enlever le Giro, sa cadette a préféré disputer le Tour de Suisse.

"Ce n'est pas grave d'être favorite, le Tour est une course qui me convient et que je veux gagner", dit Demi Vollering. "J'espère que je me présenterai au départ dans la forme de ma vie."