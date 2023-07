Tour de France, Tadej Pogacar a retrouvé le sourire : “Je suis fier de finir deuxième malgré tout”

Depuis son coup de barre dans les Alpes, le champion slovène évoluait un peu dans le doute mais il a confirmé, avec son magnifique sursaut d’orgueil, qu’il reste un énorme. Sans lui, ce Tour aurait été joué dès les deux étapes pyrénéennes où Jonas Vingegaard avait repoussé tous leurs adversaires. C’est Tadej Pogacar qui a maintenu le suspense pendant deux semaines de plus, jusqu’à sa défaillance dans les Alpes.

À lire aussi

”Après une semaine si difficile, je me suis à nouveau senti moi-même sur le vélo”, a dit Pogacar après avoir devancé Felix Gall. “J’étais très heureux dès le début de me sentir bien après avoir tant souffert les jours précédents. Je suis super content de m’être imposé et d’avoir pu conclure tout le travail de mes équipiers. J’ai essayé de partir seul et de gagner seul mais Jonas Vingegaard et ensuite Felix Gall sont revenus, ils étaient très forts. Puis les frères Yates sont aussi rentrés sur nous, c’était à mon avantage, et Adam a été formidable pour préparer ma victoire. C’était un peu plus facile dans la finale.”

Avec sa préparation tronquée à cause de sa fracture de la main à Liège-Bastogne-Liège, sa deuxième place dans le Tour peut être considérée comme une réelle performance.

”Mon pire souvenir restera la montée du col de la Loze”, dit-il encore. “Ma préparation n’a pas été idéale, c’est vrai, mais on ne sait pas si ça compte mais j’ai dormi et roulé jusqu’au Pays Basque avec une protection au poignet, j’ai pu bien m’entraîner, mais à l’intérieur, j’ai couru, pas le même que long entraînement. Je suis quand même fier de finir deuxième, et je pense à l’année prochaine d’ores et déjà.”

À lire aussi

Son équipier Adam Yates, qui finira le Tour en 3e position ce dimanche à Paris où il montera lui aussi sur le podium, a résumé le bilan de l’équipe UAE sur la Grande Boucle.

”Tadej a la pression toute l’année, pas seulement au Tour”, disait le Britannique. “Finalement, il a eu deux mauvaises journées mais pour le reste, on a gagné quelques étapes, on termine à deux sur le podium, j’ai porté le maillot jaune quelques jours, il est maillot blanc… Ce n’est pas si mal que cela.”