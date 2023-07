Jonas Vingegaard après son doublé au Tour de France : "Je ne fais que progresser et m’améliorer"

Jonas, peut-on dire : "Mission accomplie" ?

"Oui, je suis très heureux. Gagner à nouveau le Tour, c’était mon objectif de la saison. Par rapport à l’an dernier, la différence, c’est que j’étais plus confiant. Nous avions plus confiance en nous, l’équipe et moi. Nous connaissions mes points forts et on savait comment optimaliser cela. Nous avions un plan pour chaque jour, on l’a suivi à la lettre et même si je pense que tout le monde ne l’a pas compris, nous savions qu’il était le bon et ça a payé."

C’était quoi, ce plan anti-Tadej Pogacar ?

"Je ne vais pas vous le dévoiler. Demandez-le à mon directeur sportif, il vous répondra peut-être."

"On va y aller (sur la Vuelta) avec un binôme de leaders, je suis impatient d'y être."

Avec deux Tours en poche, allez-vous viser d’autres objectifs dans le futur ?

"J’ai d’autres objectifs dans la vie, mais le Tour est la plus grande course au monde. C’est trop tôt pour le dire, mais le Tour est quelque chose de spécial et je vais probablement tenter de le remporter encore l’an prochain."

Vous gagnez avec plus de sept minutes d’avance, vous étiez plus fort que l’an dernier ?

"L’an passé, j’avais été malade et je m’étais blessé au printemps. Cette année, je n’ai pas eu le moindre problème. C’est la grosse différence. Je ne fais que progresser et m’améliorer. Pas de 20 %, mais je suis un petit peu plus fort qu’il y a un an."

On dirait aussi que vous êtes plus serein.

"On doit tous faire beaucoup de sacrifices. Cette année, je vais être loin de ma famille plus de 150 jours. Ce sont beaucoup de sacrifices qui sont nécessaires pour gagner des courses. Mais ça donne aussi plus de confiance, car je sais que quand je m’entraîne, quand je suis le programme établi, les règles nutritionnelles, je suis au sommet de ma forme. Cela motive."

Depuis votre premier Tour, en 2021, vous avez changé.

"Oui, bien sûr. Il y a deux ans, c’était mon premier Tour. Pour la première fois, je commençais à avoir des résultats, non que j’étais mauvais auparavant, mais j’avais du mal à gérer la pression. Celle que je m’infligeais à moi même souvent. Quand je suis parvenu à la maîtriser, à faire des podiums, j’ai gagné en confiance. La relation avec les médias a évolué aussi."

Comme les deux précédents, ce Tour a été marqué par votre duel avec Tadej Pogacar. Comment l’avez-vous vécu ?

"C’est bien d’avoir ce genre de rivalités dans le cyclisme. C’est un grand coureur, on se respecte. Cette année, il y a eu une grosse bagarre, ça a été vraiment dur de le faire craquer, mais finalement j’en suis sorti vainqueur et je suis très heureux d’y être parvenu."

L’euphorie dans votre camp était-elle plus grande mercredi à Courchevel que l’an dernier après l’étape du Granon?

"On sait qu’un Tour n’est jamais terminé avant la ligne d’arrivée finale, on l’a encore vu samedi avec Sepp (Kuss, victime d’une chute a perdu sa place dans le top 10) alors on n’a jamais fêté les succès avant Paris, mais nous étions contents, c’est sûr. Cette année, il y avait aussi une plus grande différence d’écart."

Qu’allez-vous faire en rentrant chez vous après cette deuxième victoire ?: "Manger un dürum !"

Quel a été votre moment le plus dur sur ce Tour ?

"Il faut du temps pour analyser cela, prendre du recul, sortir du Tour et patienter une semaine ou deux."

Beaucoup disent que votre équipe était au-dessus du lot, qu’en pensez-vous ?

"Je ne sais pas ce que font les autres, mais je sais ce que nous faisons. Nous faisons tout à la perfection ou presque. Nous essayons toujours de progresser et on travaille tous les détails."

Après votre premier succès, vous avez dit que c’était dur de devenir un vainqueur du Tour.

"Je n’ai pas eu de problème particulier l’an passé (NdlR : on avait parlé de burn-out), ce n’est pas dur. J’avais juste choisi de m’éloigner au calme, d’être plus détendu."

