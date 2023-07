Tadej Pogacar prend déjà rendez-vous : “Je veux revenir sur le Tour de France en étant plus fort”

”Si tout se passe comme prévu, j’essaierai d’être là l’an prochain”, dit-il. “Je veux revenir sur le Tour en étant plus fort, sans subir de blessure, mais on ne sait pas comment ça se passe. On va travailler et essayer de se préparer au mieux pour l’an prochain. On verra… D’ailleurs, peut-être d’autres jeunes vont-ils arriver (NdlR : sans le citer, il pense à Remco Evenepoel) pour se joindre à la bagarre, l’avenir qui attend le cyclisme est brillant.”

Ce qui est certain, c’est que Tadej Pogacar n’est pas prêt à ne se focaliser que sur le seul Tour de France.

”J’adore courir et j’adore le vélo”, continue le vainqueur du Tour des Flandres. “Je suis toujours en forme au printemps, donc pourquoi ne pas utiliser cette forme pour toutes ces belles courses comme le Ronde ? Le printemps a été super, je suis très heureux de pouvoir courir toutes ces épreuves, de briller sur tous les terrains, c’est ce que j’aime. Je suis un homme de défis, chaque année, j’en tente d’autres. Jusqu’ici, je considère que ma saison a été bonne, j’ai encore quelques défis.”

À lire aussi

Animateur principal de la course au maillot jaune, Tadej Pogacar garde aussi son éternel sourire aux lèvres, même quand il ne finit que deuxième.

”Ce sourire, je ne l’avais plus la semaine passée quand je n’étais pas moi-même”, reconnaît Pogacar. “Mais, là, en fin de Tour, je me sens bien à nouveau, donc je souris. D’un autre côté, ce n’est qu’une course à vélo.”

Le dauphin de Jonas Vingegaard préfère tirer un bilan positif.

”Ce fut un bon Tour pour l’équipe même si on venait pour la gagne”, analyse-t-il. “Je suis fier et très content de mon résultat, de mes succès d’étape et de celui d’Adam (Yates), qui a porté le maillot jaune, moi j’ai le blanc. Nous sommes deux sur le podium. C’est un bon Tour, une bonne saison, je suis fier et content de finir comme cela. Après les étapes du Grand Colombier et de Joux Plane, les gens de l’équipe me disaient que je ne leur semblais pas bien mais je n’avais pas remarqué que je n’étais pas au top. Dans la Loze, j’étais mauvais, sans explication, mais c’est comme ça. Tout le monde peut avoir un jour sans. Je suis content de finir le Tour à mon niveau, j’ai plus de couleur sur le visage par rapport à la semaine dernière où j’étais tout pâle.”

S’il devrait disputer le Mondial, Pogacar ne sera pas à la Vuelta et sans doute pas au prochain Giro.

”Pour le Mondial, il y a quelques jours, j’aurais dit non”, sourit Pogacar. “Maintenant, on verra bien, je vais rentrer, je vais me reposer et on décidera. J’adore le championnat du monde, j’aimerais y aller, mais je ne promets rien. Le Giro, est une de mes courses préférées mais je n’y ai jamais participé. C’est dur, mais le Tour reste le Tour, la plus grande course au monde. J’ai cette faim d’encore gagner le Tour. Je vais tenter de me préparer le mieux possible l’an prochain. Malheureusement, c’est très dur d’enchaîner Giro et Tour pour la gagne.”