Jeune retraité, Nicolas Penneteau veut rester dans le football : “Je serai toujours disponible pour Charleroi”

Nicolas Penneteau est resté sept ans à Charleroi.

Si Penneteau a participé à trois reprises aux playoffs 1 et a joué à des matchs qualificatifs pour l’Europa League, il n’a jamais soulevé le moindre trophée durant son passage au Pays Noir. “Se qualifier pour des playoffs ou être dans le top 3 du championnat deux fois de suite en janvier sont déjà des exploits même si cela ne se matérialise pas avec une ligne sur le CV du club. Quand j’arrivais à me maintenir en Ligue 1 avec Bastia ou Valenciennes, c’était comme un titre. On a beaucoup parlé de la Coupe de Belgique à Charleroi mais si on se fixe l’objectif de la gagner, on ne la gagnera jamais. Il y a tellement de paramètres aléatoires qui entrent en compte dans une compétition pareille. Mehdi Bayat avait cette ambition et a voulu nous faire passer le message via les médias. Je ne sais pas si c’était une erreur de sa part, mais ma vision des choses est qu’il est trop dangereux de faire de la Coupe une priorité.”

guillement "Je sais que si Mehdi a besoin de moi un jour, il m'appellera."

Depuis son départ de Charleroi, Penneteau est resté en contact avec l’homme fort du Sporting. Que ce soit pour discuter de certains joueurs ou pour se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Et pour parler d’un avenir commun ? “Je n’ai jamais eu de discussions avec Mehdi Bayat sur un possible avenir à Charleroi. Mais je sais que s’il a besoin un jour de moi, il m’appellera. Et si j’ai envie d’aller à Charleroi, je l’appellerai. Quand je suis parti, j’ai dit qu’il ne s’agissait que d’un au revoir et ce n’était pas des paroles en l’air. Je serai toujours disponible pour le Sporting car c’est un club qui m’a marqué à vie. Je veux d’abord profiter de ma famille puis solliciter les médias pour tenter de devenir consultant. Ensuite, je prendrai une certaine direction que ce soit comme entraîneur ou dans un autre rôle dans le football.”