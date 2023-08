Championnats du monde 2023: Mathieu van der Poel : “Evenepoel peut partir n’importe où et s’il part, cela devient très difficile de le reprendre”

Le Néerlandais a été, avec Tadej Pogacar, l’homme du printemps mais, un peu plus de quatre mois après ses succès à Milan-Sanremo et à Paris-Roubaix, MvdP annonce qu’il partira ce week-end un peu dans l’inconnu. Il y a cinq ans, van der Poel avait terminé deuxième à Glasgow du Championnat d’Europe gagné par Matteo Trentin. Wout van Aert s’était classé troisième, mais les deux multiples champions du monde de cyclo-cross n’étaient pas encore les exceptionnels routiers qu’ils sont devenus les saisons suivantes.

“Je ne sais pas si cela sera un avantage d’avoir déjà couru sur ce circuit très technique et spécial, très atypique, mais ce que je sais, par contre, disait-il ce vendredi. C’est qu’à l’époque, ce fut une course dure et que cela le sera à nouveau dimanche. D’autant que je pense qu’il y a encore plus de virages que lors de l’Euro 2018. On va vraiment de virage en virage. À mes yeux, il y en a un peu trop, surtout parce qu’il y a tant de tours (dix). Le positionnement sera crucial, mais tout le monde le sait. Si vous virez en 100e position, vous avez déjà une demi-minute de retard sur le premier.”

Pour le coureur d’Alpecin-Deceuninck, le circuit est bien plus dur qu’il n’y paraît. “Je m’attends à un scénario identique (à celui de l’Euro 2018). Une terrible course par élimination avec la porte du peloton grande ouverte à l’arrière. Les petites côtes ne sont pas très dures mais à cause de leur répétition, elles peuvent vraiment faire la différence. La décision peut d’ailleurs très bien tomber ailleurs, sur les tronçons intermédiaires par exemple, comme cela avait été le cas à l’Euro. Tadej Pogacar et Remco Evenepoel ne sont sans doute pas avantagés par ces courtes difficultés, mais ils sont parmi les meilleurs coureurs du monde. Evenepoel peut partir n’importe où, à n’importe quel endroit du parcours, il est peut-être même plus dangereux encore dans les parties intermédiaires que dans les bosses. Tout le monde sait que s’il part, cela devient très difficile de le reprendre.”

Mathieu van der Poel se refuse à proposer un scénario. “Il faudra rester concentré toute la journée, le plus dur sera de choisir le bon groupe pour s’échapper. Il y a plusieurs pays très forts et de nombreux bons coureurs, donc, il faut se retrouver avec l’échappée la plus importante. En soi, c’est un parcours qui doit me convenir, je fais partie des favoris, mais il y a beaucoup de coureurs qui peuvent gagner. C’est comme pour un monument, vous pouvez faire partie des favoris, mais la chance que vous vous imposiez est minime. Ce sera le même dimanche, d’autant que le Mondial est toujours une épreuve particulière. Elle se dispute par équipes nationales et sans communication.”

guillement "Je ne sais pas si je suis sorti plus fort du Tour. Je pars dans l’inconnu."

Le champion néerlandais a aussi fait des confidences sur sa condition actuelle. “Je ne doute pas, mais elle est différente de ce qu’elle était lors des classiques printanières. À ce moment, je me sentais vraiment prêt, mais j’avais eu une autre préparation qu’aujourd’hui. Maintenant, j’ai un grand tour dans les jambes. C’est nouveau pour moi, de devoir continuer à m’entraîner après un grand tour. Après le Giro, je m’étais reposé. Je n’avais jamais utilisé un tour pour préparer d’autres courses d’un jour. J’ai fait tout ce que je devais mais vous ne savez jamais comment vous allez vous sentir dimanche.”

D’autant plus, que le quadruple champion mondial de cyclo-cross a été malade durant le Tour. “Je n’ai jamais pensé à abandonner, dit encore van der Poel qui a souffert d’un refroidissement en deuxième semaine de la Grande Boucle. Les trois ou quatre derniers jours, je me sentais mieux et j’avais retrouvé de la force dans les jambes, mais j’ai vraiment souffert pendant la deuxième semaine. Je ne sais pas si je suis sorti plus fort du Tour. Pour être honnête, je ne le pense pas, mais je le sentirai peut-être dimanche. Je vois mes données à l’entraînement, mais je ressens aussi la fatigue du Tour. Je pars dans l’inconnu.”