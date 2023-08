"Ce n'était pas un cadeau, c'est sûr, mais en même temps on est aux Masters", a-t-elle confié à Belga. "C'est une grosse compétition. Le niveau est très relevé. Mais j'étais prête à l'affrontement. J'étais assez forte au niveau de la prise garde, j'avais une bonne stratégie à ce niveau. Malheureusement, j'ai commis deux erreurs qui m'ont valu des pénalités. J'ai eu une prise de risque qui n'a pas payé et s'est retournée contre moi. J'ai voulu la saisir au corps à corps et j'ai loupé sa manche. Et dans ce cas, on se prend une pénalité. Mais après, je n'ai pas vraiment de regrets, car je pense qu'il est important aussi, à certains moments, de prendre des risques".

Même si son tournoi en Hongrie a tourné court, Charline Van Snick voyait des points positifs encourageants pour la suite.

"Je suis assez déçue, forcément, mais je vois encore un combat très serré", a-t-elle poursuivi. "Il faut que je passe un cap. Je n'ai pas réussi à mettre des moments forts d'accélération. Mais je vois aussi énormément de progrès depuis mon retour à la compétition. Que ce soit dans l'attitude, dans la condition physique. Ce n'est pas encore parfait, mais je suis capable de tenir de mieux en mieux sur la longueur d'un match, dans le golden score. J'ai aussi réussi à gommer des erreurs commises lors de mes précédents matches. Mes prochains objectifs seront le Grand Chelem à Bakou en septembre, puis le Championnat d'Europe début novembre".