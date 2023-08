Depuis ses exploits au Tour de France, Jasper Philipsen est présenté comme le meilleur sprinter du monde, sa présence dans l’équipe alignée par Sven Vanthourenhout doit tout à la fois faire peur aux adversaires des Belges et apporter un peu de sérénité à nos deux autres leaders, Remco Evenepoel et Wout van Aert, qui savent que nous disposons d’une autre carte.

”Nous disposons de plusieurs options et c’est une bonne chose”, a reconnu le Limbourgeois lors de la conférence de presse de l’équipe belge avant d’évoquer ses propres chances. “Si je veux devenir champion du monde, cela devra se passer au sprint.”

Le maillot vert du Tour de France s’en félicite car, d’après lui, c’est une probabilité importante.

”Je pense qu’il y a une grande chance que la course se finisse au sprint”, dit-il, “mais c’est difficile de déterminer l’importance qu’aura le groupe qui se disputera la victoire car, c'est vrai, le parcours est technique et, à la longue, cela finira par se faire sentir. Wout et Remco auront intérêt à durcir la course et, moi, j’espère que j’aurai de bonnes jambes dimanche pour conserver l’option du sprint ouverte jusqu’au bout.”

Le parcours sinueux et technique de Glasgow ne fait pas peur à la “Flamme de Ham”.

”J’aime bien tournicoter, virer, relancer… ”, dit-il. “Je peux aussi bien me positionner dans un groupe ou un peloton, donc je n’ai absolument pas peur de ce tracé.”

Rappelé à l’ordre par le sélectionneur après ses déclarations lors du dernier Tour de France à propos de son comportement vis-à-vis de son ami et équipier Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen a tenu à mettre une nouvelle fois les choses au point, notamment si la course était ponctuée par un sprint dans lequel se retrouverait et le Limbourgeois et Wout van Aert.

”Que je lance le sprint pour van Aert ? C’est possible, cela se pourrait”, a affirmé Jasper Philipsen.