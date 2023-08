Championnats du monde 2023: Ce qu’il faut retenir du sacre de Mathieu van der Poel

Une neutralisation de 53 minutes

Le Mondial 2023 a été longuement interrompu durant la partie en ligne menant d’Edimbourg à Glasgow quand, après 80 kilomètres de course, une manifestation menée par cinq activistes écologistes a interrompu la course. Les cinq manifestants s’étaient collés sur l’asphalte. Ils protestaient en faveur du climat et ont été emmenés par la police.

À 192 km de l’arrivée, les neuf coureurs échappés et le peloton qui les suivait à plus de six minutes furent arrêtés pendant exactement 53 minutes dans la campagne écossaise, peu avant l’ascension de la principale difficulté du parcours, la côte de Crow Road.

Les échappés purent repartir un peu plus de six minutes avant que le peloton ne soit libéré lui aussi.

Les Belges et les favoris au rendez-vous

L’équipe nationale a livré une prestation quasi parfaite. Dans tous les moments importants de la course, les Belges ont été en position favorable et le plus souvent en supériorité numérique.

Ils étaient encore quatre dans le groupe de dix-huit qui a débuté la finale avant que Wout van Aert ne se retrouve esseulé face aux autres grands favoris, Tadej Pogacar, Mads Pedersen et Mathieu van der Poel.

Seule, la conquête d’un vingt-huitième titre aura manqué pour les Belges, malgré l’excellente prestation de Wout van Aert, médaillé d’argent une fois encore.

Un circuit difficile mais peu digne d’un Mondial

Le circuit tourniquet de Glasgow avec ses 42 virages par tour (il y en avait un peu plus de dix) était bien plus dur qu’on ne l’imaginait quelques jours plus tôt en raison de sa difficulté technique et des incessantes relances qu’il provoquait. Un tracé qui aura consacré un énorme champion et un podium de rêve (avec Wout van Aert et Tadej Pogacar entourant Mathieu van der Poel) mais qui n’était pas totalement digne d’un Mondial dans plusieurs tronçons. Heureusement, sans doute que la pluie ne s’est invitée que dans la finale de la course arc-en-ciel et pas plus tôt car elle aurait alors provoqué des dégâts matériels et physiques sur un peloton complet.

L’avantage aux coureurs sortis du Tour

Comme cela avait été prédit par les spécialistes, les coureurs sortis du Tour en ont tiré un bénéfice. Onze des douze premiers sortent de la Grande Boucle, seul le Letton Tom Skujins, 8e, n’était pas sur le Tour.

van der Poel attaque, tombe et gagne quand même

Glasgow aura donc consacré un champion exceptionnel qui, après avoir attaqué à 23 km de l'arrivée a chuté dans un virage. Le premier à réussir le doublé arc-en-ciel cyclo-cross et route, de surcroît la même année. Dans une semaine, MvdP visera le titre en vélo tout-terrain.

Dix ans après avoir conquis le titre mondial chez les juniors, à Florence, Mathieu van der Poel a enlevé en Écosse le neuvième maillot arc-en-ciel de sa carrière, car il a été couronné à sept reprises dans les labourés (deux fois en juniors et cinq fois chez les pros).

Sur la route, il a une fois encore fait mieux que son père, Adrie, médaillé d’argent en 1983, et que son grand-père, Raymond Poulidor, trois fois médaillé de bronze et deuxième à Montréal, en 1974, derrière Eddy Merckx.

En s’imposant, Mathieu van der Poel a donné à sa carrière, l’éclat qui pouvait manquer à un palmarès qu’il avait déjà enrichi cette saison d’un 5e mondial dans les labourés, d’un succès à Milan-Sanremo et d’un autre à Paris-Roubaix !