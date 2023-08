Championnats du monde 2023: Tadej Pogacar a tout donné au point de se sentir mal (VIDEO)

”Non, je n’ai pas vraiment apprécié, avait-il soufflé, dans une confession étonnante pour un coureur dont on sait qu’il aime par-dessus tout faire la course. Ce fut l’une des courses les plus dures que j’ai disputées. Une vraie souffrance. Jusqu’à septante kilomètres de l’arrivée, j’ai apprécié mais ensuite, j’ai souffert jusqu’à l’arrivée. Je dois reconnaître que je me sentais un peu malade, je ne me sens pas très bien.”

Le Slovène a vite compris qu’il ne pourrait pas s’imposer.

”J’ai compris que Mathieu était trop fort, mais je voulais encore la deuxième place, poursuivit-il. J’ai alors essayé de conserver mon énergie au maximum. C’est pour cela que je n’ai pas mené la poursuite à fond, que je passais un relais de temps en temps. J’avoue que je n’étais pas le plus costaud de notre trio (avec van Aert et Pedersen) car je n’arrivais pas à faire la différence sur les côtes, elles étaient un peu trop courtes pour moi. À la fin, Wout (van Aert) a fait la différence dans les virages et la deuxième place s’est également envolée. J’ai pu devancer Mads (Pedersen) dans un dernier jump. Il aurait pourtant aussi mérité de monter sur le podium.”

Normalement, Pogacar doit courir le Mondial de chrono, vendredi.