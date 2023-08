Rik Verbrugghe sur le duel Evenepoel-van Aert aux championnats du monde 2023 : “Je les vois finir tous les deux sur le podium mais dans quel ordre ?”

”Ce sont deux vrais spécialistes, dit Rik Verbrugghe. Depuis lors, ils ont tous les deux encore évolué. Pas seulement sur le contre-la-montre mais à tous les niveaux. Ils sont parmi les tout meilleurs coureurs mondiaux.”

À quelques heures de leur duel au Mondial de Glasgow, le Liégeois est optimiste pour les deux Belges mais il ne se risque pas à un pronostic.

”Ce sont deux vainqueurs potentiels et encore plus deux médaillables, poursuit Verbrugghe. Je les vois finir tous les deux sur le podium. Dans quel ordre et à quelle place, c’est difficile à dire. Cela va dépendre de leur forme du jour, de leur état de fraîcheur, de leur détermination, de comment ils ont récupéré de la course de dimanche, même si, avec cinq jours entre les deux épreuves, il ne devrait plus y avoir de traces dans les organismes. Ça va dépendre de leurs adversaires aussi, on l’a vu avec Alec Segaert chez les Espoirs. L’un comme l’autre ont les qualités pour devenir champion du monde.”

Le tracé du Mondial de chrono, au départ et à l’arrivée à Stirling, est relativement long (47,8 km pour 34,2 km l’an passé), athlétique (352 mètres de dénivelé), pas trop technique (une douzaine de véritables virages à peine) et il se termine par une montée de 900 mètres dont les derniers hectomètres sont pavés.

”C’est un parcours avec des courtes bosses, avantageuses pour les deux, même si Wout est plus explosif que Remco qui a besoin d’un parcours plus dur. Son aérodynamisme peut-être, par contre, un avantage dans la première partie plus plate. La dernière côte devrait favoriser Wout mais, c’est différent d’une montée du Tour des Flandres. Ici, les coureurs sont, depuis le départ, déjà quasi à leur maximum quand ils arrivent au pied de la montée et donc, ils ne peuvent pas vraiment accélérer. L’effort s’apparente à une côte plus pentue et plus dure encore que ce qu’elle n’est en réalité. Il faut maintenir son effort et tenir, on ne peut pas accélérer.”

La gestion de cet effort est très importante

”Le fait que ce soit un contre-la-montre long n’avantage aucun des deux, pense Rik Verbrugghe. Ce qui va compter, c’est le 'pacing' (NdlR : la faculté de prolonger longtemps son effort à la limite de ses possibilités). C’est super important de savoir, sur ce type d’effort long, où sont ses limites. Aujourd’hui, les coureurs ont assez de données pour déterminer quand ils ont produit leurs meilleures 55 minutes, si on pense, par exemple, que ce sera le temps du chrono vendredi, et de planifier leur effort là-dessus. Ce qui est important, c’est d’aller aussi vite dans chaque partie, technique, montée, descente… d’avoir un rythme très régulier, en évitant des pics au maximum ou qui vous mettent dans le rouge. C’est-à-dire, par exemple, sans avoir des relances en sortie de virage ou dans une bosse où on passe de 380-400 à 700-800 watts. On va aller 40-50 watts plus fort, mais pas plus, il faut surtout être constant. Sortir du Tour ou non, ne change rien non plus. Un chrono, on peut le préparer spécifiquement; souvenez-vous de Rohan Dennis, en 2019. Il avait quitté Bahrain et le Tour avec fracas et n’avait pas couru pendant deux mois jusqu’au Mondial qu’il avait dominé.”

