Championnat du Monde 2023 – Sven Nys à propos de son fils, favori du Mondial U23 : “Thibau a bien plus de talent que moi”

Déjà pointé du doigt comme le principal prétendant au vu de ses performances de la saison (deux succès, une étape du Tour de Norvège et le G.P. d’Argovie, ainsi que six podiums), le coureur de Lidl-Trek voit grandir l’étiquette de favori qu’il arbore au départ.

”C’est un circuit qui me convient, mais dire qu’il convient mieux au cyclo-crossmans qu’aux routiers avec tous ces virages est faux”, dit-il. “Ce qui peut nous avantager, par contre, c’est tous ces efforts brefs et répétés que l’on va devoir effectuer pendant toute la course.”

Le Brabançon s’accommode de ce statut de favori alors que son père, Sven, va évidemment vivre un samedi débordant de stress et d’émotion.

”Je ne m’attendais pas à ce qu’en plus du championnat du monde de cyclo-cross, il gagne deux courses chez les pros et conquiert plusieurs podiums au plus haut niveau”, dit l’ancien Sportif Belge de l’Année (2008), 47 ans désormais. “Thibau s’est totalement intégré dans son équipe, il a gagné sa place et chez Lidl-Trek, les meilleurs coureurs n’ont pas hésité à jouer sa carte dans certaines circonstances, comme aux Tours de Belgique ou de Wallonie.”

Cette fois, c’est seul ou avec l’aide de ses quatre équipiers belges, que celui qui a déjà décroché le titre européen, il y a deux ans à Trente, espère devenir le successeur du Kazakh Yevgeniy Fedorov, vainqueur l’an passé, quelques jours après avoir terminé la Vuelta.

”Thibau a bien plus de talent que moi sur la route”, reconnaît Sven Nys, considéré, lui, jusqu’à l’arrivée de Mathieu van der Poel, comme le meilleur spécialiste du cyclo-cross de tous les temps. “Mais le cyclisme sur route n’avait pas la priorité pour moi, il ne me servait qu’à préparer au mieux mes campagnes hivernales. Mon fils est plus malin que moi en course, il apprend vite, il a évidemment bénéficié de mon aide, de mon expérience, il a vécu de tout près la deuxième partie de ma carrière, mais d’un autre côté, depuis qu’il court chez les aspirants il a été suivi de très près par les médias (NdlR : pendant plusieurs années une série sur la famille Nys, dont Thibau était le personnage central, a même été réalisée). Maintenant qu’il est dans une équipe du WorldTour, je ne suis plus seul à m’en occuper, mais tant qu’il vit à la maison et ensuite aussi, j’essaierai de l’aider au maximum.”

Même si, au fond de lui-même le père aurait sans doute aimé voir son fils dominer la discipline autant que lui dans le passé, il a compris que désormais c’est sur la route que se situera son avenir. Pour Thibau Nys, comme c’est le cas pour Mathieu van der Poel, Wout van Aert ou Tim Merlier par exemple, le cyclo-cross n’est plus qu’un moyen de joindre l’utile à l’agréable.

”Il est de plus en plus professionnel, a fait de sa passion son métier et a une marge de progression importante encore, je pense”, dit le père. “La saison prochaine, il devrait disputer un premier grand Tour, le Giro ou la Vuelta et si tout va bien, la saison suivante (en 2025), le Tour de France.”

Avant cela, à 20 ans, le fils du Cannibale de Baal a quelques rendez-vous avec l’histoire ce samedi à Glasgow. Il peut en effet, quelques jours après van der Poel, devenir lui aussi, chez les espoirs, champion du monde de cyclo-cross et sur route.

En cas de succès, Thibau Nys (mais aussi les quatre autres coureurs sélectionnés par Sven Vanthourenhout, Alec Segaert, vice-champion du chrono mercredi, Gil Gelders, Warre Vangheluwe et Jonathan Vervenne) deviendrait le premier Belge à décrocher le maillot arc-en-ciel chez les espoirs. Et, si on prolonge avec la catégorie des amateurs, le premier depuis un certain Eddy Merckx, couronné en 1964 à Sallanches.