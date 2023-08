Théo Leoni: "J’ose donner des conseils à Vertonghen"

Après sa première titularisation dans son club de cœur, le milieu de terrain du RSCA s’est livré en long et en large. Paradoxal pour un joueur qui cherche toujours la verticalité. Monologue.

"Me mettre en avant va à l’encontre de ma nature"

"C'est particulier d'avoir autant d'attention en ce début de saison (sourire). Je savoure car j'ai mis du temps et j'ai eu du mal à arriver ici. J'ai été très patient et la récompense me paraît encore plus belle. Je ne suis pas gêné de la situation mais je suis quelqu'un de nature humble et altruiste. Je ne me plains pas qu'on chante mon nom mais je veux toujours mettre l'équipe en avant. Penser à moi va à l'encontre de ma nature."

guillement "Je prends toujours mes responsabilités"

"Je suis allé parler aux supporters après la défaite à l’Union car je prends toujours mes responsabilités. Je n’ai pas réfléchi. Je suis instinctivement allé les voir. Comme quand j’étais capitaine des U21 et des U23. Je suis là que ça se passe bien ou mal. On n’a pas été bon contre l’Union. Je le sais et les supporters peuvent être mécontents. Je leur ai dit mais je voulais aussi leur faire comprendre qu’on a besoin d’eux et qu’il ne faut pas tirer de conclusions après 90 minutes. On veut les mêmes choses que les supporters. Si je commence à crier sur un équipier quand il perd la balle, il va se renfermer. C’est la même chose avec les fans."

"Vertonghen dit que je parle beaucoup"

"J'ai une âme de leader. J'essaie toujours d'élever le niveau de chacun. Quand je donne un conseil, c'est toujours constructif, jamais pour tuer quelqu'un. J'ai déjà osé faire une remarque à Jan Vertonghen. Pour l'anecdote, avant le match, on discutait et je lui disais : 'Jan, essaie de faire ça et pas ça'. Et quelqu'un est arrivé et m'a dit : 'Tu sais que Jan a joué 800 matchs en pro et tu lui dis ce qu'il doit faire pour ta première titularisation.' Jan l'a bien pris. Il dit souvent que je parle beaucoup, par contre (rires). Il m'a dit être content qu'il y ait un gars comme moi dans le noyau car il est important d'avoir un relais dans chaque ligne."

guillement "Chaque semaine, j’ai une crainte d’avoir perdu ma place"

"J’espère être lancé mais je reste prudent car je connais ce milieu. J’ai attendu plus qu’un autre pour entrer dans l’équipe. J’espère enchaîner les matchs et me montrer. Je me sentais déjà prêt à apporter quelque chose à l’équipe il y a quelques mois voire un peu plus longtemps. Mais je me dis que ça se devait se passer comme ça. Chaque semaine, j’ai encore une crainte de perdre ma place. Des joueurs sont plus sereins que moi à ce niveau-là. Je dois montrer chaque semaine au coach qu’il ne peut pas se passer de moi dans les 18 et puis maintenant dans le 11 de base."

"J’ai toujours su que je réussirais à Anderlecht"

"Beaucoup pensent que je me suis dit que je n’allais pas y arriver. Mais au fond de moi j’ai toujours eu le sentiment que c’est ici que je réussirais à percer. C’est l’endroit où je veux et vais réussir. Peu importe quand. Jean Kindermans, le responsable de la formation, m’a dit que le plus important est que j’arrive en A. Sans mettre de date. J’ai gardé la même envie de réussir qu’à mon premier joueur. J’ai eu des moments de doute, mais ma première option a toujours été de réussir ici."

guillement "Pas de souci d’être dépassé par Doku et Duranville"

"Quand c'étaient des gars comme Duranville ou Doku, qui sont des phénomènes, je n'avais aucun souci de les voir exploser en A avant moi. Dans d'autres cas, ce n'était pas simple de me faire passer devant. Cela m'a forgé un mental. Je me suis dit que je me battais contre moi et que je ne devais pas regarder les autres. J'ai toujours pu me regarder dans la glace car je faisais mon maximum. J'étais parfois moins bon mais ma famille m'a éduqué pour que je fasse tout à fond. Anderlecht a toujours dit que j'étais un cas à part pour cela. J'ai prolongé trois fois mon contrat de mes 17 ans à aujourd'hui (NdlR : son contrat court jusqu'en 2026). C'est leur manière de dire qu'ils croient en moi. On m'a souvent dit que j'ai déjà un record dans ma carrière : le plus de matchs en U21 (rires)."

"J’ai eu des offres de transfert cet été"

"À un moment, on a pensé à passer par un prêt avec mon entourage et le club. Mais il y a deux ans, il fallait être dans le top 4 en U21 donc le club voulait garder ses cadres. J’étais le capitaine, je n’avais pas le choix. Puis, je devais être un des leaders de l’équipe en D2 la saison passée et aider les plus jeunes joueurs. Cet été, j’ai eu des offres mais on a décidé avec Jesper Fredberg que je devais rester."

"J’ai un gros coffre"

"J’avais bien joué avec Robin Veldman et il m’avait donné des minutes avec les A fin 2022. C’était circonstanciel. Il y avait des suspendus, des blessés. La hiérarchie a ensuite repris ses droits et il n’y avait plus de place pour moi. Brian Riemer n’a jamais eu de souci avec moi ou avec mes statistiques. Je sais que je ne suis pas le joueur le plus explosif mais j’ai un gros coffre. Je peux aller chercher loin dans l’effort. J’ai fait 12,5 km contre l’Antwerp. Avec beaucoup de mètres à haute intensité."

"Je signe maintenant pour rester 15 ans à Anderlecht"

"Je n’avais pas d’idole au RSCA. Mon père prend souvent Olivier Deschacht en exemple car il sait que ce serait un rêve pour moi de jouer 15 ans à Anderlecht. Même si je sais qu’on ne peut rien promettre dans le football, je signe direct pour cette carrière. J’estime que sans Anderlecht je ne suis rien du tout. Alors qu’Anderlecht existe sans moi. Je ne suis que de passage. J’appréhende d’ailleurs le jour où je devrai partir. Je n’ai pas envie de le vivre. Qu’il arrive le plus tard possible, à 38 ans, en fin de carrière. Et encore, peut-être aurais-je encore envie de rester au club."

guillement "Anderlecht reviendra au sommet"

"Je nous vois monter en puissance cette saison. Le coach fait le maximum pour que ça se passe bien. Il y a encore une marge de progression. On a vu contre l’Antwerp qu’on a des moments de fragilité. Cela ira mieux de match en match avec l’intégration des nouveaux. Nous jouons un football plus direct, qui nous pousse à être rapidement dans le camp de l’adversaire. Avec les qualités que nous possédons, nous pouvons encore davantage mettre le ballon au sol et jouer dans les petits espaces. Je suis certain qu’à terme Anderlecht va revenir au sommet."

"Rits ? On peut être complémentaires"

"Les rumeurs de l’arrivée de Mats Rits pour renforcer le milieu de terrain ne m’énervent pas du tout. Il est le bienvenu. Je pense qu’on pourrait être complémentaires. Il peut m’aider et moi aussi. Il a du volume, il ose jouer et se projeter vers l’avant. C’est ce qu’on aime à Anderlecht."