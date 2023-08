Course des Raisins à Overijse: Victor Campenaerts veut conclure ce samedi

Après le Tour de Louvain, mardi dernier, la Course des Raisins à Overijse animera ce samedi les routes du Brabant flamand. Si le G.P. E3 est un mini-Tour des Flandres, la Druivenkoers est une copie de la Flèche brabançonne.

Deux circuits locaux, qui sont d’ailleurs en partie les mêmes, sont à couvrir à quatre reprises chacun.

L’an dernier, la course a été remportée en solitaire par le Français Matis Louvel et personne n’a oublié le solo victorieux de Remco Evenepoel douze mois plus tôt, à quelques semaines du Championnat du Monde de Louvain disputé en partie sur les mêmes routes et côtes. Evenepoel était alors le dernier vainqueur belge d’une longue série à laquelle Victor Campenaerts aimerait ajouter son nom ce samedi.

Le coureur de Lotto-Dstny, qui ne sera pas associé cette fois à son compère Arnaud De Lie, parti à Hambourg, comme Matis Louvel, d’ailleurs, est en forme. Le Super-combatif du dernier Tour de France est aussi à la recherche d’un premier succès cette saison et le tracé très musclé autour d’Overijse doit lui permettre de faire l’étalage de ses qualités dans une course qu’il sera difficile de contrôler même si la Moskesstraat et ses pavés ont été effacés du parcours cette année.

Campenaerts sera épaulé par le duo Milan Menten-Jasper De Buyst mais également par le revenant (dans l’équipe belge) Harm Vanhoucke, après la faillite de son passage chez Dsm. Les autres principaux engagés de l’épreuve brabançonne sont Jenthe Biermans, Hugo Hofstetter, Timo Kielich, Dries De Bondt, Xandro Meurisse, ancien lauréat à Overijse, Piet Allegaert, Lionel Taminiaux, Axel Zingle, Mike Teunissen, Gerben Thijssen ou Alexander Kristoff.