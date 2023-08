Cyclassics Hambourg : Une classique qui sourit aux Italiens

Neuf Italiens s’y sont imposés, pour quatre Allemands, trois Australiens, deux Américains et Norvégiens ainsi qu’un Autrichien, Belge, Espagnol, Français et Néerlandais.

Elia Viviani est le recordman des victoires avec trois succès (de 2017 à 2019), Tyler Farrar a gagné deux fois. Un seul Belge, Johan Museeuw, s’y est montré le plus fort, en 2002.

Les derniers vainqueurs à Hambourg

2022 Marco Haller (Aut) ; 2021 et 2022 course non disputée en raison de la pandémie de Covid-19 ; 2019 Elia Viviani (Ita) ; 2018 Elia Viviani (Ita) ; 2017 Elia Viviani (Ita) ; 2016 Caleb Ewan (Aus) ; 2015 André Greipel (All) ; 2014 Alexander Kristoff (Nor) ; 2013 John Degenkolb (All).

L’an dernier : succès de Marco Haller

Classement : 1. Marco Haller (Aut/Bora-Hansgrohe) les 204,7 km en 4h37 : 23 (Moy. : 44.278 km/h) ; 2. Wout Van Aert ; 3. Quinten Hermans ; 4. Jhonatan Narvaez (Equ) ; 5. Patrick Konrad (Aut) à 0:04 ; 6. Jasper Philipsen 0:09 ; 7. Phil Bauhaus (All) ; 8. Hugo Hofstetter (Fra) ; 9. Max Kanter (All) ; 10. Alexander Kristoff (Nor) ; 11. Edvald Boasson Hagen (Nor) ; 12. Matteo Trentin (Ita) ; 13. Luka Mezgec (Slo) ; 14. Ivan Garcia Cortina (Esp) ; 15. Axel Zingle (Fra) ; 16. Cristian Scaroni (Ita) ; 17. Alberto Bettiol (Ita) ; 18. Bram Welten (P-B) ; 19. Matis Louvel (Fra) ; 20. Marijn Van den Berg (P-B). 146 partants – 126 classés.

Trois fois le Waseberg à escalader

La 26e Bemer Cyclassics Hambourg est longue de 205,4 km. Départ à 11h10, arrivée prévue entre 15h30 et 16. Le parcours a subi quelques légères modifications, essentiellement dans sa première partie. Les 105 derniers kilomètres sont pareils à ceux de l’an passé avec trois ascensions de la principale difficulté de l’épreuve, le Waseberg (700 mètres à 9,4 %) dont la difficulté est renforcée par les rues étroites et sinueuses qui précèdent et suivent la côte. Les passages au Waseberg ont lieu au km 141, km 181 et km 189. La ligne d’arrivée est tracée sur la Mönckebergstrasse à Hamburg au terme d’une ligne droite de 500 mètres très large.

Samedi à Overijse, la Course des Raisins et ses 28 côtes

La Course des Raisins a été créée en 1961 sous la forme d’un critérium devenu ensuite une épreuve désormais classée en catégorie 1.1. Soixante-deux éditions ont été disputées depuis lors. Roger De Vlaeminck, Björn Leukemans et Jérôme Baugnies l’ont enlevée à quatre reprises. Départ à 12h30. Arrivée prévue entre 16h40 et 17h. Le parcours qui tourne dans et autour d’Overijse est long cette année de 185,6 km.

Il est formé de deux parties, la première est constituée de quatre tours de 27 km avec à chaque fois les ascensions du S-Bocht (740 mètres à 5,5 %), de Veeweide (500 mètres à 5,2 %) et de la Stroobantsstraat (1,5 km à 3,9 %). Après ces quatre premiers tours, les coureurs effectueront quatre autres boucles, de 21 km chacune, avec les montées du S-Bocht, de Horenberg (400 mètres à 7,9 %), de Veeweide et du Smeysberg (700 mètres à 8,8 %). Le sommet de la 28e et dernière côte est situé à six kilomètres de l’arrivée.

Les derniers vainqueurs à Overijse

2022 Matis Louvel (Fra) ; 2021 Remco Evenepoel ; 2020 Florian Sénéchal (Fra) ; 2019 Arvid de Kleijn (P-B) ; 2018 Xandro Meurisse ; 2017 Jérôme Baugnies ; 2016 Jérôme Baugnies ; 2015 Jérôme Baugnies ; 2014 Jonas Van Genechten ; 2013 Björn Leukemans.