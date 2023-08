Mads Pedersen vainqueur à la Bemer Cyclassics d’Hambourg : “Tant que l’élastique ne casse pas”

Comme ce fut le cas très régulièrement lors des vingt-cinq éditions précédentes, l’épreuve hambourgeoise s’est jouée sur le fil entre des attaquants sortis dans sa finale et un peloton revenu au triple galop. Les trois ascensions du Waseberg, seule difficulté de la course, ont propulsé un petit groupe d’attaquants avant que le peloton de plus en plus réduit au fil des kilomètres ne les rejoigne à chaque fois.

Pourtant, le quatuor dans lequel s’était hissé en force Arnaud De Lie en compagnie de Marc Hirschi, Diego Ulissi et Corbin Strong, à peine repris, c’est Nils Politt, Brandon McNulty et Yves Lampaert qui tentèrent leur chance.

Ce trio de solides rouleurs maintint son avantage pratiquement jusqu’au bout. Car ce n’est qu’à deux cents mètres de la ligne que Mads Pedersen, sorti du groupe de poursuite sous la flamme rouge, revint sur les fugueurs qu’il déborda ensuite pour remporter de justesse une deuxième classique après Gand-Wevegem, épinglée en 2020. Le Danois, qui a cumulé les accessits dans les grandes épreuves du printemps, puis a gagné une étape du Giro (il a ainsi gagné sur les trois grands tours) et une autre du Tour, est dans une spirale positive.

”Je ne suis pas invincible, mais la forme est bonne”, a raconté le coureur de Lidl-Trek. “Durant tout le Tour, nous avions planifié que je sois en bonne forme pour le championnat du monde (dont Pedersen s’est classé 4e). C’est sur cette bonne forme que je surfe maintenant. Pour le moment, je n’ai aucune idée de jusqu’à quand l’élastique tiendra avant de casser. Nous verrons combien de temps cela durera. Nous allons essayer d’en profiter (le Tour d’Allemagne et la Bretagne Classic à Plouay, sont ses prochains rendez-vous). Jusqu’à ce que j’explose.”

Premier des trois malheureux échappés repris dans les derniers hectomètres, Yves Lampaert s’est classé 6e, juste devant Arnaud De Lie. L’Ardennais devra donc attendre au moins jusqu’au prochain Tour du Benelux, qui démarre mercredi, pour enlever un premier succès en WorldTour. Pourtant, lors de la dernière ascension du Waseberg, plus encore que lors de la précédente, le Taureau de Lescheret s’était montré parmi les meilleurs, alors que Pedersen bloquait à l’arrière sur les forts pourcentages de la montée abrupte. Mais, le Danois allait profiter pleinement du regroupement intervenu dans les rues de Hambourg.