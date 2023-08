Le Belge Matthieu Bonne se dit prêt à battre le record du monde de nage non-stop en mer

Matthieu Bonne a néanmoins mis tous les moyens de son côté pour parvenir à ses fins: "Les préparatifs se sont déroulés sans la moindre contrariété. J'ai pu réaliser de longues sessions d'entraînement sans aucun problème. Cela ne pouvait pas mieux se passer."

Son aventure durera entre 50 et 72 heures et débutera le mercredi 30 août à 11h00. Elle pourra être suivie via ses réseaux sociaux ou le traceur matthieubonne.legendstracking.com. Le retour au plat pays du sportif de l'extrême est prévu le 2 septembre.

L'athlète flandrien compte déjà plusieurs records du monde à son palmarès. Son dernier exploit date du 27 mars dernier. En sept jours, il était parvenu à rouler à vélo durant 3.619 kilomètres. Le précédent record s'élevait à 3.590 kilomètres sur le même laps de temps.