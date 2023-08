Juan Ayuso et Joao Almeida, les leaders d’UAE sur la Vuelta, en chœur : “On va lutter pour le podium”

Ayuso aura 21 ans la veille de l’arrivée à Madrid. Sa deuxième saison chez les professionnels a été compliquée jusqu’à maintenant. Une tendinite au talon d’Achille de la jambe droite l’avait contraint à ne pas courir entre la dernière Vuelta et le Tour de Romandie, fin avril. “Je suis heureux de prendre le départ car la saison a été difficile, tant mentalement que physiquement”, disait le Barcelonais qui évoluera donc dans sa ville ces prochains jours. “Je me sens presque à 100 % et je veux profiter et apprécier cette course, surtout parce que l’an dernier, j’y ai vécu un rêve. J’aurais préféré disputer plus de courses cette saison, mais ce ne fut malheureusement pas possible. Finalement, cela peut être un avantage car j’aurai plus de fraîcheur. Peut-être pas durant la première semaine, mais certainement lors de la troisième. Le fait d’avoir moins couru au printemps peut devenir un avantage. J’ai plus d’expérience et un an de plus, je crois être un peu plus fort physiquement (sourire).”

Mais Juan Ayuso, qui n’a plus couru depuis un mois, mesure que sa tâche s’annonce ardue. “La liste des engagés est plus forte et le parcours est plus dur qu’en 2022. L’an passé, la troisième semaine était plus facile, cette fois, elle est très difficile. Jumbo-Visma s’aligne avec une des équipes les plus fortes que j’ai vues depuis que je m’intéresse au cyclisme. Et il y a aussi Remco Evenepoel. De ce fait, ce sera une autre course, on va devoir courir autrement. Mon objectif reste identique (NdlR : monter sur le podium) et j’espère en plus pouvoir gagner une étape, ce serait ma première dans un grand tour et ce serait formidable.”

Le jeune Espagnol voit comme un atout supplémentaire le fait que son équipe possède deux chefs de file puisqu’il sera épaulé par le Portugais Joao Almeida. “Ces derniers mois, nous avons énormément travaillé collectivement, dit Ayuso. Tout s’est parfaitement déroulé. L’année passée également, nous avions deux leaders et cela avait joué en notre faveur. C’est une bonne stratégie.”

"Nous avions deux coureurs sur le podium au Tour (Pogacar et Yates), pourquoi ne pourrions-nous pas rééditer cela à la Vuelta ?"

Joao Almeida est donc le deuxième atout d’UAE. Il y a un an, il avait terminé 5e à Madrid. Depuis, le Portugais est monté pour la première fois sur le podium d’un grand (3e du Giro où il a également enlevé son premier succès d’étape). “Je me sens bien et plus fort qu’il y a un an à cette époque de la saison”, confie Almeida. “Juan est devenu plus fort, on est donc mieux armés encore. Nous avions deux coureurs sur le podium au Tour (Tadej Pogacar et Adam Yates), pourquoi ne pourrions-nous pas rééditer cela à la Vuelta ?”

Pourtant, l’ancien équipier de Remco Evenepoel prend le départ avec un peu de doute. “Ma condition est bonne mais pas exactement celle dont je disposais avant le Giro, j’ai été un peu retardé après le Mondial”, a dit Almedia. “Je n’ai pas pu m’entraîner autant que je l’aurais aimé mais cela doit être suffisant. Je me rendrai rapidement compte où j’en suis car dès lundi, l’étape en Andorre s’annonce très difficile. L’an dernier, j’avais progressé au fil de la course car ma préparation n’avait pas été idéale, cette fois, ce fut nettement mieux.”

Le champion portugais du chrono est impatient d’en découdre avec tous ses rivaux. “Avec un tel plateau, j’attends la première semaine avec impatience”, dit le coureur qui pointe Primoz Roglic et Jonas Vingegaard. “Il est très fort, même s’il n’a pas eu une préparation spécifique après le Tour, il a pris du repos et il sera prêt. Jumbo-Visma est forte. On va voir comment ils prennent la course en main. Avant cela, il y a le chrono par équipes, samedi. On ne l’a pas spécialement préparé, gagner sera difficile. L’important sera de ne pas chuter, de ne pas avoir de malchance et de ne pas concéder trop de temps.”