Le duo des Jumbo emmène une opposition solide : qui sont les adversaires de Remco Evenepoel ?

À lire aussi

Que ce soit pour la victoire finale, les places sur le podium madrilène, dans le top 5 ou 10 de la course au maillot “rojo”, les prétendants ne manquent pas. Petit passage en revue de nos “étoilés”.

Jonas Vingegaard

Le double vainqueur du Tour n’a annoncé sa participation qu’il y a un mois seulement. Il y a trois ans, dans une fin de saison marquée par la pandémie, Vingegaard avait débuté sur les grands tours à la Vuelta (46e) en aidant Primoz Roglic à remporter le deuxième de ses trois succès. Depuis, le Danois a fini 2e puis enlevé deux fois le Tour de France.

Il se présente sans préparation spécifique mais avec de la fraîcheur et l’ambition de réussir, avec Roglic, le pari de l’équipe Jumbo-Visma d’enlever les trois grands tours la même année.

Sur un parcours très escarpé, ses qualités de grimpeur jouent en sa faveur mais pour la première fois, il va enchaîner deux grands tours. Six ans après Chris Froome, Vingegaard peut réaliser le doublé Tour-Vuelta que seuls Jacques Anquetil et Bernard Hinault avaient réussi avant le Britannique lorsque la course espagnole précédait l’épreuve française au calendrier.

À lire aussi

Primoz Roglic

Roglic est invaincu cette saison dans les courses à étapes qu’il a disputées. Le Slovène a remporté Tirreno-Adriatico pour sa rentrée après une opération à l’épaule l’hiver dernier. Il a ensuite pris la mesure de Remco Evenepoel en Catalogne, grâce aux bonifications, et enlever le Giro. Récemment, il s’est imposé au Tour de Burgos, démontrant son excellente condition actuelle. Roglic est candidat à une quatrième victoire-record et au doublé Giro-Vuelta que seuls Eddy Merckx (1973) et Giovanni Battaglin (1981) quand la Vuelta était courue au printemps, et Alberto Contador (2008) ont réussi la même saison.

Depuis quatre ans, “Rogla” a toujours fini sur le podium des dix grands tours disputés sauf lorsque des chutes l’ont contraint à l’abandon (au Tour 2021 et 2022 puis à la dernière Vuelta).

Comme Vingegaard, Roglic, dont la pointe de vitesse en bosse peut lui permettre de conquérir de nombreuses bonifications, pourra compter sur une équipe hypersolide.

Vingegaard peut réaliser le doublé Tour-Vuelta que seuls Jacques Anquetil et Bernard Hinault avaient réussi avant le Britannique.

Joao Almeida

Avec Ayuso, Joao Almeida constitue l’autre super tandem. Aux deux leaders d’UAE d’en profiter. Pour Almeida, qui dispute sa deuxième Vuelta (5e l’an passé), il s’agit déjà d’un sixième grand tour alors qu’il est encore en lice pour le classement du meilleur jeune. Si l’on excepte le Giro 2022, quitté en raison de la Covid, le Portugais a conquis toutes les places de 3e à 6e. Sa réussite au Tour d’Italie (3e) doit lui donner plus de confiance même si le plateau en Espagne est plus relevé que celui du Giro.

À lire aussi

Juan Ayuso

Le Catalan est, en l’absence de Carlos Rodriguez (5e du Tour), le grand espoir du cyclisme espagnol. Ayuso aborde la Vuelta avec ambition. Troisième l’an passé, le grimpeur espagnol également excellent rouleur puisqu’il avait devancé Evenepoel au Tour de Suisse, est un coureur complet. Il n’a pas encore 21 ans.

”Avoir deux leaders est un avantage”, a-t-il répété cette semaine à ceux qui veulent l’opposer à Almeida. La tendinite qui l’a tenu éloigné des pelotons de longs mois est désormais un mauvais souvenir.

Si Evenepoel, Mas, Ayuso et Roglic étaient déjà de la partie l'an dernier, cette fois, Vingegaard se présente également au départ. ©Presse Sports

Enric Mas

Le leader de la Movistar peine à prendre la succession d’Alberto Contador, son idole. Trois fois deuxième de la Vuelta (2018, 2021 et 2022), on le voit mal faire mieux cette fois avec l’opposition présente. À 28 ans, le Majorquin a eu en plus une préparation compliquée après sa (petite) fracture de l’omoplate, subie lors de la 1re étape du Tour à Bilbao. Profitera-t-il cette fois de son statut d’outsider et de la pression moindre avec laquelle il se présente au départ ?

Geraint Thomas

Un peu moins de trois mois après avoir laissé filer le Giro à la veille de l’arrivée, Geraint Thomas, 37 ans, aimerait démontrer que sa réussite en Italie n’était pas accidentelle. La rentrée du Gallois au récent Tour de Pologne n’a pas été exceptionnelle, mais le vainqueur du Tour de France 2018 a préparé la Vuelta en altitude, en Andorre et dans les Alpes. Il pourra compter sur une équipe Ineos aussi solide, si pas plus, qu’au Giro avec Arensman, De Plus ou Bernal, sans parler de Ganna, Castroviejo et Fraile.

”Je vise le meilleur résultat”, dit-il. “Ce serait beau de remporter une étape et d’obtenir un bon classement.”

À lire aussi

Aleksander Vlasov

Si le Russe de la Bora-Hansgrohe est une valeur sûre des courses à étapes, il n’a pas encore réussi à monter sur le podium d’un grand tour (4e du Giro 2021 et 5e du Tour 2022). Contraint à quitter le Giro (Covid), il a préféré faire l’impasse sur le Tour pour préparer la Vuelta. Il est vrai qu’à l’époque, ni Evenepoel, ni Mas, ni Vingegaard ne devaient venir en Espagne.

La semaine passée, Vlasov fut le principal adversaire de Roglic au Tour de Burgos après avoir déjà été le seul, avec Bilbao, à accompagner Evenepoel dans la finale de la Clasica San Sebastian (3e). Excellent grimpeur, sa relative faiblesse dans les chronos peut lui coûter le podium.

Les autres outsiders

Derrière ces sept rivaux d’Evenepoel, on retrouve ceux qui visent une belle place d’honneur. Romain Bardet a pour lui l’expérience mais le Français aimerait surtout gagner une étape. Thymen Arensman, révélé par la dernière Vuelta (6e) et le Giro (6e), peut finir dans le top 10 mais veut d’abord aider Thomas.

Difficile de pointer la véritable ambition de Mikel Landa, capable du meilleur comme du moins bon. Le Basque quittera Bahrain pour rejoindre Evenepoel et dans son équipe on misera plutôt sur Santiago Buitrago, vainqueur aux Tre Cime Lavaredo et 3e de la Doyenne.

Eddie Dunbar, lui, aimerait confirmer son accessit (7e) du Giro. Pour la première fois, le leader de Jayco-AlUla a effectué un stage de trois semaines en altitude.