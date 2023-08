Coupe de Belgique – Binche craque au bout des prolongations à Visé : “Il y avait la place pour passer…”

Le désarroi était d’autant plus important que Binche avait eu les possibilités pour décrocher son ticket pour le tour suivant durant les nonante minutes initiales, mais la frappe de Sampaoli mourrait sur le poteau et la tête de Louagé était bien déviée par le gardien visétois. Binche s’est même permis de monopoliser le ballon une large partie du temps, sans pour autant réussir à faire plier la défense adverse. “Il y avait la place pour passer, c’est certain. L’équipe est bien en jambe, présente une belle mentalité et fait preuve d’un gros caractère. Maintenant, je sais qu’un match de Coupe n’est pas un match de championnat…”

Les Binchois vont rapidement devoir penser à autre chose, et la réception de Tubize mercredi soir. Les crampes de Brichant en prolongations attestent d’une fatigue tout à fait logique, ce qui pourrait être décisif face à une formation ambitieuse de la série. “Nous étions conscients que la possibilité de jouer trente minutes supplémentaires était réelle. Je vous dirai à la fin de nos deux premiers matches si la Coupe nous a été préjudiciable.”

Le technique

Visé : Tourki, Teise, Kaluanga, Belhadj, Diakhate (96e Lukebadio), Gerits, El Khattouti (46e Bouhlal), Bunchukov (96e Doumbouya), Errahmouni (87e Keïta), Aharrh-Gnama, Saidi.

Binche : Bilteryst, Saïdane, Brichant (115e George), Patris, Arslan (61e Franquin), Despontin, Sampaoli, Scohy (61e Losacco), Louagé, Lespagne (81e Kalonji), Renquin.

Arbitre : M. Louai.

Avertissements : Kaluanga, Errahmouni, Patris, Belhadj, Saïdane, Renquin, Brichant.

Les buts : 73e Errahmouni (1-0), 90e+2 Renquin sur pen. (1-1), 120e Aharrh-Gnama (2-1).