La chronique de Miguel Tasso : Al-Hilal face à Al-Nassr, le Clasico de demain !

De fait, la façon dont l’Arabie saoudite a lancé, cet été, une OPA sur le marché des transferts est à la fois inédite et interpellante. D’autant que ce ne sont pas seulement des joueurs vétérans – préretraités attirés par l’argent facile – qui ont succombé aux charmes des clubs de Riyad ou de Djeddah. Non, non. De nombreux jeunes talents, à l’aube de leur carrière, ont également cédé à la tentation.

Certes, jadis, les championnats américain, chinois et japonais avaient aussi sorti le grand jeu pour attirer des stars sur leurs pelouses. Mais ces dépenses somptuaires dégageaient un parfum très artificiel et un tantinet show-business. Personne n’était dupe. Là, on est dans une autre dimension. L’Arabie saoudite, désireuse de redorer son image politique et de diversifier son économie, a un vrai plan stratégique en tête. Une vision étatique qui pourrait la conduire à l’organisation d’une Coupe du Monde. Financés par des fonds souverains, les grands clubs locaux ont, du coup, “open-bar” au niveau financier. C’est la version saoudienne du “quoi qu’il en coûte”.

Bref, Toni Kroos a sûrement raison de se poser des questions sur l’avenir du foot. Le monde change dans tous les secteurs et le sport n’échappe à la règle. Histoire de calmer les esprits, Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, a récemment écarté toute menace d’exode d’un revers de main. “Je ne suis pas inquiet. Que je sache, Mbappé et Haaland ne rêvent pas d’Arabie saoudite. Nos compétitions ne sont pas menacées” a-t-il déclaré.

En attendant, la Saudi Pro League fait recette. Le foot est très populaire au pays du prince héritier Mohammed ben Salman où les stades affichent souvent complet. Que de grands groupes européens de télévision et de streaming, comme DAZN, aient acquis les droits de retransmission de ce championnat autrefois exotique est un signal fort. Pour l’heure, les duels entre le Al-Hilal de Neymar, le Al-Attiyad de Benzema et le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo n’attisent pas encore d’immenses passions. Mais qui sait ? D’ici une dizaine d’années, les vrais Clasicos se joueront peut-être sur la pelouse du stade Prince Abdullah Al-Faisal. Et Toni Kroos ne les regardera pas.