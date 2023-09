4ème édition du World Fair Play Day : la naissance d’un calendrier de bonnes pratiques

Un calendrier inédit

"On dit que le fair-play, c’est serrer la main de son adversaire. Mais on a repéré 365 autres actions que l’on peut mener". Ces 365 actions dont parle Philippe Housiaux, président du Panathlon Wallonie-Bruxelles et du European Fair Play Movement, sont inscrites dans le « calendrier perpétuel pour un monde fair-play ». Chaque jour, l’ouvrage propose un exemple pratique avec une illustration ou un QR code. L’objectif ? Intégrer le fair-play au quotidien.

L’ancien athlète belge demande de prendre exemple sur un certain Jean-Michel Saive. "Le meilleur exemple, c’est Jean-Michel Saive. En tant que président du Comité olympique et interfédéral belge, il tente de redonner du sens aux valeurs olympiques délaissées par le passé", explique Philippe Housiaux. Jean-Mi ne lui donne pas tort. Présent à la cérémonie, il a confirmé l’importance d’avoir une bonne attitude selon lui : "j’ai eu beaucoup de titres. Mais un de ceux dont je suis le plus fier, c’est mon prix mondial du fair-play décerné en 1989 par l’UNESCO".

Le premier « Sport for Peace Award » pour Berit Reiss-Andersen

Le nouveau prix "Sport for Peace Award" récompense une personnalité qui œuvre pour la paix où le sport a aussi un rôle primordial. "Le monde du sport doit se mobiliser pour être acteur de paix dans le monde", affirme Philippe Housiaux. Et c’est Berit Reiss-Andersen, présidente du Comité norvégien pour le prix Nobel de la paix, qui a reçu cette récompense. Durant la cérémonie, la Norvégienne a fait l’unanimité. "Pendant son discours, elle a fait parler les valeurs du sport comme étant des valeurs de paix", confie le président du Panathlon Wallonie-Bruxelles et du European Fair Play Movement.