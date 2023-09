”Je savais que cette étape devait me convenir avec de longues montées alors que je ne suis pas très explosif et je me suis senti directement très bien”, souriait le coureur de Bora-Hansghrohe. “Pourtant, après la deuxième montée (l’Aubisque), j’ai commencé à souffrir de la selle, je ne pouvais plus m’asseoir qu’à peine. J’ai pourtant pu faire abstraction de la douleur et je me suis battu.”

C’est ainsi que le vainqueur du Tour de l’Avenir 2022 a accompagné les meilleurs jusqu’au bout.

”Je me serais brûlé les ailes en suivant Vingegaard”, reconnaissait Cian Uijtdebroeks. “J’ai essayé de rester avec les autres. C’est fantastique d’y être parvenu. J’ai mal aux jambes, mais je suis bien dans la tête. J’espère pouvoir me battre pour le top 10. Mais je peux encore commettre des fautes, c’est mon premier grand tour, j’ai déjà été malade et je souffre de la selle…”