La question du jour à la Vuelta 2023 : les trois leaders de la Jumbo-Visma peuvent-ils se déchirer en troisième semaine ?

Mathématiquement, à huit étapes de la fin dont plusieurs très difficiles, rien n’est joué, bien sûr. Pourtant, on voit mal comment les coureurs de la formation néerlandaise pourraient laisser échapper la victoire et ne pas réussir l’exploit de remporter la même saison les trois grands tours.

Non seulement l’équipe a placé trois des siens en tête du classement général mais elle dispose aussi dans ses rangs de sérieux équipiers pour les encadrer. Attila Valter, Jan Tratnik mais aussi son trio de coureurs néerlandais, Dylan van Baarle, Robert Gesink et Wilco Kelderman, ont été monstrueux d’efficacité et d’abnégation dans les Pyrénées françaises. Comme ils l’avaient été auparavant et le seront certainement jusqu’à Madrid.

La malchance (chute, maladie, incident mécanique…) ou les circonstances de la course peuvent évidemment jouer en la faveur ou défaveur d’un ou l’autre des trois leaders mais il faudrait pour cela qu’il, ou ils, se retrouve(nt) en position favorable sans réellement le vouloir. Par exemple en suivant l’attaque d’un ou plusieurs de leurs rivaux. Encore faudrait-il que ces derniers, et on ne parle plus ici que de Juan Ayuso ou d'Enric Mas, ne cherchent pas, essentiellement, à l’avenir défendre leur position actuelle.

Ils vont tout faire pour monter à trois sur le podium à Madrid

Car les adversaires des Jumbo-Visma sont sonnés. Dès ce samedi, dans une nouvelle étape difficile (4.623 mètres de dénivelé) entre Sauveterre-de-Béarn et Larra-Belagua (156,2 km), le trio peut enfoncer un peu plus encore le clou. Deux des cinq cols Hors catégorie de cette édition sont au programme, le col d’Hourcère (11,1 km à 8,7 %) ou le Port de Larrau (14,9 km à 8 %), où la course retrouvera l’Espagne. La montée finale (9,5 km à 6,3 %) vers Larra-Belagua, gravie à deux reprises, est pentue dans sa première partie et plus roulante sur la fin. Elle peut permettre, par exemple, à Primoz Roglic de goûter à nouveau aux joies du succès.

On connaît la devise de l’équipe de Wout van Aert, #samenwinnen (gagner ensemble). Le staff et les coureurs entendent la mettre en application une fois encore dans la semaine à venir avec en plus, comme un cadeau tombé du ciel, la perspective de conquérir les trois places du podium final. Une image qui, sportivement et médiatiquement, n'a pas de prix et que les patrons de l'équipe ne voudront pas laisser filer.

Croire que Kuss, Roglic et Vingegaard vont s’entre-déchirer dans les jours et étapes à venir relève de l’utopie. Tactiquement, les Jumbo sont en position favorable, ils disposent d’un plan et ils sont rompus à cet exercice de domination totale où les rôles sont bien définis et partagés. La difficulté des prochaines étapes décidera du résultat final, mais la Vuelta peut aussi leur offrir l’occasion de laisser un de leurs plus fidèles serviteurs, l’actuel “maillot rojo” Sepp Kuss, bénéficier à son tour des honneurs en s’imposant à Madrid. Une récompense comme celles dont Christophe Laporte a profité déjà à Paris-Nice ou à Gand-Wevelgem.