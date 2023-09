Sur les cols pyrénéens, où s’est surtout écrite la légende du Tour de France, l’étape-reine de la Vuelta 2023 s’est transformée en démonstration pour les coureurs de la formation néerlandaise qui ont réussi le triplé au sommet du Tourmalet et occupent aussi les trois premières places du classement général dont on ne voit plus, alors qu’il reste huit étapes, qui pourra les en déloger ?

Dès le départ, les hommes en jaune et noir ont pris la course en main et après que Remco Evenepoel et Joao Almeida furent passés par la fenêtre, ils n’ont cessé d’imprimer un rythme élevé à la course, empêchant, ou presque, toute initiative.

Finalement, en deux fois, Jonas Vingegaard s’est extrait de ce qui restait du groupe de tête, à peine six hommes, alors que le haut du Tourmalet était encore distant de huit kilomètres.

Le double vainqueur du Tour s’est catapulté près d’une minute devant ses rivaux, Enric Mas, Juan Ayuso et l’épatant Cian Uijtdebroeks, marqués par Primoz Roglic et le “maillot rojo” Sepp Kuss, lequel en gardait manifestement sous la pédale. Son accélération dans les derniers kilomètres permit au grimpeur américain de réduire de moitié l’avantage de Vingegaard sur la ligne d’arrivée. Où le Danois et ses deux équipiers purent ensuite laisser libre cours à leurs effusions joyeuses, non sans émotion.

guillement "Aujourd’hui, ma fille Frida fête son anniversaire. Je voulais tellement gagner pour elle et je suis super content que cela ait réussi."

”Je suis très heureux, avoua, particulièrement ému, Vingegaard lors de l’interview d’après-étape. Je ne pouvais choisir plus beau jour pour m’imposer. Aujourd’hui (ce vendredi) ma fille Frida fête son (troisième) anniversaire. Je voulais tellement gagner pour elle et je suis super content que cela ait réussi. Je l’ai fait pour elle.”

Jonas Vingegaard s’est aussi félicité de la tournure prise par les événements. “Notre plan était de pendre du temps à nos adversaires, dit le Scandinave. Cela a réussi également et bien au-delà du plan. Je suis tellement heureux et fier.”

Vingegaard est finalement le seul à avoir repris du temps (38 secondes avec les bonifications conquises en cours d’étape et à l’arrivée) au porteur du maillot rouge Sepp Kuss, l’autre grand vainqueur du jour. “Ce fut un scénario de rêve, souriait l’Américain. L’étape était super dure, avec, sans arrêt des montées et des descentes. L’équipe a super bien roulé, restant concentrée. Quand nous avons entendu que Remco Evenepoel était lâché, nous avons roulé à notre rythme, puis Bahrain a pris notre relais dans la descente. Nous étions encore cinq dans le dernier groupe de vingt coureurs. À la fin, nous étions encore trois. Jonas (Vingegaard) se sentait super bien toute la journée et c’était l’anniversaire de sa fille, il était vraiment motivé.”

Sepp Kuss a fait un pas supplémentaire vers la victoire finale. “Demain (samedi), il y a encore une étape très dure, dit-il. Chaque effort commence à se faire sentir et il reste encore du chemin. Notre position est favorable, on va voir comment se déroule la suite de la Vuelta.”